"Правда має бути почута": легендарний співак Стінг зупинив концерт і висловився про Україну

Стинг

Відомий музикант перервав виступ та висловив свою думку про війну в Україні на концерті у Варшаві.

Популярний британський музикант Стінг під час концерту у польській столиці Варшаві перервав свій виступ, аби підтримати Україну. У своєму спітчі він сказав, що війна, яку розв'язала росія абсурдна, і українці мають перемогти.

За словами виконавця, українці мають перемогти у бою з російськими окупантами. Свою мову Стінг почав з роздумів про те, наскільки важлива демократія в сучасному світі. Таким чином він підійшов до головної думки – терористична війна в Україні є злочинною і побудованою на брехні.

"Війна в Україні – це абсурд, збудований на брехні. Якщо ми проковтнемо цю брехню, вона нас з'їсть. Але брехня страшенно боїться правди. Щоправда має бути почута. Ми не можемо програти цю битву", – сказав музикант.

Стинг

Стінг також зазначив, що зараз президент росії владімір путін бреше своїй нації, всьому світу і, в першу чергу, самому собі. Тож із цим треба боротися.

"Демократія зазнала нападу, вона атакована в кожній країні світу. Якщо ми не захищатимемо її, ми втратимо її назавжди. Демократія - це іноді безлад. Демократія - це розчарування. Демократія буває неефективною. Потребує постійної уваги. Але за неї все ж таки стоїть. боротися", - додав артист.

Вінниця, ракетний удар, війна


Галина Струс, politeka.net





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