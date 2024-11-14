"Ми ж всі могли бути там": Мартиновська прокоментувала пошкодження знімального павільйону "МастерШеф"

Вранці у середу, 13 листопада, Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Для атаки противник використав ракети та ударні БпЛА "Shahed". Зокрема вибухи лунали у Києві. У столиці тоді працювала протиповітряна оборона. Зокрема пошкодження фіксували і на знімальному павільйоні шоу "Мастершеф".

Постійна суддя Ольга Мартиновська прокоментувала пошкодження павільйону, згадавши особисті історії, якими вона поділилася в Instagram-історіях, інформує Апостроф .

Вона показала деякі кадри руйнувань на локації, зазначивши:

"Прокинулась і знову думаю, а ми ж всі могли бути там. Вберегло. Яке ж крихке життя".

Фото: instagram.com/olga_martynovska

Мартиновська згадує, як "Мастершеф" подарував їй мрію та допоміг їй здійснитися.

"Працюючи на МШ ("Мастершеф" - "Апостроф Лайм") в фуд департаменті я дізналася, що вагітна, до 9 місяця бігала по павільйону, народила Віру і вже за 4 місяці знов повернулася… І Віра зі мною, а ще через два роки повернулася вже суддею", - згадує суддя кулінарного проєкту.

Вона зауважує: "10 років тісно прив'язані до цих стін".

Фото: instagram.com/olga_martynovska

Крім того, вона розповіла, як думала та сподівалася, що до павільйону таки не прилетить:

"Я завжди думала, "Та де той наш павільйон знаходиться, туди точно не прилетить. Прилетіло".

Фото: instagram.com/olga_martynovska