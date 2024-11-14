"Ми ж всі могли бути там": Мартиновська прокоментувала пошкодження знімального павільйону "МастерШеф"

Вранці у середу, 13 листопада, Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Для атаки противник використав ракети та ударні БпЛА "Shahed". Зокрема вибухи лунали у Києві. У столиці тоді працювала протиповітряна оборона. Зокрема пошкодження фіксували і на знімальному павільйоні шоу "Мастершеф".

Постійна суддя Ольга Мартиновська прокоментувала пошкодження павільйону, згадавши особисті історії, якими вона поділилася в Instagram-історіях, інформує Апостроф.

Вона показала деякі кадри руйнувань на локації, зазначивши:

"Прокинулась і знову думаю, а ми ж всі могли бути там. Вберегло. Яке ж крихке життя".

Фото: instagram.com/olga_martynovska

Мартиновська згадує, як "Мастершеф" подарував їй мрію та допоміг їй здійснитися.

"Працюючи на МШ ("Мастершеф" - "Апостроф Лайм") в фуд департаменті я дізналася, що вагітна, до 9 місяця бігала по павільйону, народила Віру і вже за 4 місяці знов повернулася… І Віра зі мною, а ще через два роки повернулася вже суддею", - згадує суддя кулінарного проєкту.

Вона зауважує: "10 років тісно прив'язані до цих стін".

Фото: instagram.com/olga_martynovska

Крім того, вона розповіла, як думала та сподівалася, що до павільйону таки не прилетить:

"Я завжди думала, "Та де той наш павільйон знаходиться, туди точно не прилетить. Прилетіло".

Фото: instagram.com/olga_martynovska


Любов Боровик, Апостроф





Интересные новости
У Вакарчука стався конфуз з GrammyУ Вакарчука стався конфуз з Grammy
ТЦК виключив з обліку тільки на папері: в українців почались проблеми з рєстром призовниківТЦК виключив з обліку тільки на папері: в українців почались проблеми з рєстром призовників
"Роман, від якого око смикається": твір лауреатки Букера образив українців"Роман, від якого око смикається": твір лауреатки Букера образив українців
В Одесі співробітники ТЦК затримали священника УПЦ МП: у мережі вказали на цікавий нюансВ Одесі співробітники ТЦК затримали священника УПЦ МП: у мережі вказали на цікавий нюанс
"Мій другий дім": Ектор відреагував на пошкодження павільйону "МастерШеф" через атаку росіян"Мій другий дім": Ектор відреагував на пошкодження павільйону "МастерШеф" через атаку росіян
Блок рекламы


Похожие новости
"Мій другий дім": Ектор відреагував на пошкодження павільйону "МастерШеф" через атаку росіян"Мій другий дім": Ектор відреагував на пошкодження павільйону "МастерШеф" через атаку росіян
"Може бути гірше": українцям розповіли, скільки триватимуть відключення світла взимку"Може бути гірше": українцям розповіли, скільки триватимуть відключення світла взимку
Кожен собака у Фінляндії має бути офіційно зареєстрований: запрацював держреєстрКожен собака у Фінляндії має бути офіційно зареєстрований: запрацював держреєстр
Горе-виконавець: Марина Круть жорстко прокоментувала пісню Потапа "Волонтер"Горе-виконавець: Марина Круть жорстко прокоментувала пісню Потапа "Волонтер"
Дженніфер Лоуренс показала костюм, який має бути в гардеробі кожної жінки на весну-літо 2023Дженніфер Лоуренс показала костюм, який має бути в гардеробі кожної жінки на весну-літо 2023
Писаренко і Нікишин пішли з "Дизель Шоу" і поспішили до Росії, Сморигін назвав причину: "Хлопці не змогли..."Писаренко і Нікишин пішли з "Дизель Шоу" і поспішили до Росії, Сморигін назвав причину: "Хлопці не змогли..."
Готуємося до тривалих відключень світла: що має бути у кожній квартиріГотуємося до тривалих відключень світла: що має бути у кожній квартирі
Брітні Спірс після скандальної зйомки на пляжі згадала про дітей: "Довелося позбутися"Брітні Спірс після скандальної зйомки на пляжі згадала про дітей: "Довелося позбутися"
"По-перше, ти чмо": зірка "Жіночого кварталу" прокоментувала скандал із Максом Барських"По-перше, ти чмо": зірка "Жіночого кварталу" прокоментувала скандал із Максом Барських
Мої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли УкраїниМої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли України
Последние новости
Подгружаем последние новости