Мої думки з вами: голлівудська акторка Ольга Куриленко прокоментувала ракетні обстріли України

Голлівудська акторка українського походження Ольга Куриленко, яка зіграла роль Камілли, дівчини Джеймса Бонда, у фільмі "Квант милосердя", висловила слова підтримки народу України після масових ракетних атак з боку РФ . Знаменитість, яка народилася та виросла в Бердянську, наголосила, що всі її думки зараз про з українцями.

Про це зірка повідомила у своєму блозі в Instagram. Вона оприлюднила сумний емоджі на блакитному тлі, який плаче. "Я не можу перестати думати про те, що переживає народ України. Таке горе. Такий жах. Я глибоко шкодую про те, що відбувається, і мої думки з вами всіма", – написала Куриленко у пості, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Акторка наперед вибачилася за можливі помилки, оскільки зазначила, що звикла розмовляти російською. Під дописом Куриленко залишила хештег #ukrainewar, однак не стала називати речі своїми іменами і ні слова про країну терористку Росію.

Окрім цього, Куриленко вирішила доповнити своє звернення та написала у коментарях наступне: "Кожного разу, коли я пишу про війну в Україні, у коментарях починається хейт. Я не хочу, щоб моя сторінка була місцем ненависті і не допущу цього. Не забувайте, що я керую своєю сторінкою і можу заблокувати кожного, хто висловить неповагу до мене чи інших.

Я ненавиджу політику і ніколи не буду в ній брати участь. Проте я люблю людей. Я переживаю та співчуваю людям, які втратили своїх рідних у цій війні. Моє повідомлення не за чи проти когось. Моє послання полягає в тому, щоб виявити співчуття до невинних людей, які гинуть. Я нічого не можу зробити, окрім як опублікувати слова підтримки. Нічого більше. Я не політик. Ця війна в їхніх руках, і жодні наші протести їх не зупинять. Тільки вони можуть зупинити це. Отже, слова підтримки. Вам не до вподоби слова підтримки? Не заходьте на цю сторінку та відпишіться. Або я сама вас заблокую".

Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Думки користувачів мережі з цього приводу розділилися: хтось подякував зірці за підтримку, хтось – дорікнув, що "можна вже й українську вивчити":

"Ніколи не рано і ніколи не пізно вивчити ще одну мову", "Оля, дякуємо за підтримку. Хай весь світ почує!", "Нам потрібна міжнародна підтримка", "Погано, що ви вважаєте своєю рідною мовою російську, коли державна – українська, але дякуємо за підтримку", "Чому не назвали речі своїми іменами? Росія – країна-терорист – вбиває українців! І, до речі, я взагалі з Донбасу, але це не причина вважати, що руснявий язик рідний для жителів східної частини України".

Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ольга Куриленко - українська та французька акторка та модель. Зіграла дівчат головних героїв у двох екранізаціях за мотивами ігор "Хітмен", "Макс Пейн" і в продовженні популярної серії Джеймса Бонда "Квант милосердя", а також у пригодницько-фантастичному бойовику "Світ забуття".

У 13-річному віці дівчину помітили московські модельні агенти й запросили працювати у цій сфері. У 16 років Куриленко виїхала до Парижу.

У 2015 році в інтерв'ю іспанському виданню "El Mundo" зірка висловилася щодо війни на сході України наступним чином: "Чесно кажучи, все це викликає у мене сум. Ми, росіяни і українці, - один і той же народ - слов'яни. Ми нічим один від одного не відрізняємося. Того, що відбувається, не повинно бути між братами і сестрами. Так що це абсурдно, як і всі війни без винятку. Хоча завжди зазначається, що переможець є, але на практиці їм ніхто не є. Оскільки люди гинуть і з того, і з іншого боку, і це величезне нещастя. У кожній війні гинуть тисячі людей. Заради чого? Заради мінімальної зміни? А іноді навіть і цього не буває. Воно того не варте".

У травні 2020 року акторка заявила, що не вважає себе українкою, а її ДНК-тест показує "слов'янське" походження. Ця заява спричинила скандал в українському інформаційному просторі.