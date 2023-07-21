Воєнний стан: як підтвердити участь в обороні України

Це стосується осіб, які не мають статусу військових.

Серед українців, які стали на захист країни від військової агресії Росії, були не лише військові, а й цивільні. На початку липня уряд затвердив порядок встановлення факту участі в обороні України для деяких осіб без статусу військових. Фахівці «Юридичної сотні» пояснили , як це можна зробити, інформує ZN.ua .

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Встановлення факту дає змогу оформити відповідний ветеранский статус і пільги, передбачені законодавством. Для цього необхідно буде звернутися до органів соцзахисту з довідкою про факт безпосередньої участі в захисті України, а також з документами про інвалідність для осіб з інвалідністю внаслідок війни або свідоцтвом про смерть для членів сімей загиблих.

За новим порядком факт участі в обороні України можуть підтвердити особи з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в заходах, необхідних для оборони України, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, у період воєнного стану внаслідок самооборони під час виконання завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану.

Як засвідчити факт участі в бойових діях

Особа з інвалідністю для того, аби підтвердити факт безпосередньої участі в обороні, окрім заяви за визначеним зразком, подає також:

копію паспорта (для іноземців та осіб без громадянства можуть бути інші документи);

копію довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

висновок судово-медичної експертизи, що засвідчує факт поранення, контузії, каліцтва, захворювання, або копії первинної медичної облікової документації, форми яких затверджені МОЗ;

довідку про безпосередню участь у заходах оборони в період воєнного стану, видану командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) Збройних сил, Держприкордонслужби чи іншого силового формування, у взаємодії з якими особа брала участь у заходах у період воєнного стану.

Якщо такої довідки немає, тоді надаються свідчення (заява) командира підрозділу, у зоні відповідальності якого перебувала особа, або свідчення (заяви) не менше ніж двох свідків, які разом з особою брали безпосередню участь в обороні.

Юристи підкреслили, що до уваги беруться свідчення (заяви) осіб, справжність підпису на яких засвідчено нотаріально або командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) та печаткою військової частини (органу, підрозділу). Можуть подаватися також інші документи.

Якщо якийсь з документів, наведених у постанові, відсутній, необхідно надати рішення суду про встановлення факту безпосередньої участі в заходах оборони в період воєнного стану.

Міжвідомча комісія розглядає подані документи, надсилає за потреби необхідні запити, уточнює інформацію, заслуховує пояснення таких осіб, свідків, представників державних органів і в місячний строк із дня надходження документів приймає рішення.

Підстави відмови:

відсутні потрібні документи;

недостовірна інформація;

наявний обвинувальний вирок суду, який набрав законної сили, за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період безпосередньої участі в заходах оборони;

перебування у складі збройних формувань або окупаційної адміністрації РФ , інших незаконних збройних формувань.

У разі відмови відповідне питання може бути повторно винесене на розгляд міжвідомчої комісії за рішенням її голови на підставі повторного звернення та/або після надходження уточненої інформації про особу. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку.