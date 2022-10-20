"По-перше, ти чмо": зірка "Жіночого кварталу" прокоментувала скандал із Максом Барських

"По-перше, ти чмо": зірка "Жіночого кварталу" прокоментувала скандал із Максом Барських

Українська акторка, учасниця проекту "Жіночий квартал" студії "Квартал 95" Ірина Сопонару зневажає гумористів із рф, які мовчать чи підтримують війну в Україні.

Артистка в інтерв'ю Аліні Доротюк відверто розповіла, як ставиться до своїх російських колег, чи зверталася до когось із них, а також пригадала скандал після заяви співака Макса Барських.

"Це ми ще плекали надію, коли були молоді і дурні на початку війни. Велике ком'юніті гумористів у росії, і ми зверталися: "Колеги, нас вбивають". У мене знайомий, а в нього 8 млн підписників в Instagram. Нащо тобі 8 млн підписників в Instagram, якщо твій Instagram – гі*но? Воно не служить нічому хорошому", – пригадує зірка. Сопонару запитала у того знайомого, чому він мовчить, на що він навіть не відповів.

Ірина згадала скандал з українським співаком Максом Барських, який раніше активно працював на російський ринок, але після повномасштабного вторгнення повністю розірвав зв'язки з країною-агресором. Барських назвав росію "дірявою", після чого російський репер Тіматі звинуватив українця в тому, що він "жер з російської ложки".

"Мені було так смішно. По-перше, ти чмо. Не з твоєї точно. До чого тут з ложки? Він працював і йому за це платили гроші. Так само ми можемо сказати Галустяну, що він з нашої ложки жер. Він тут працював і отримував за це гроші, а те, що він гі*но, ну це його батьки так, мабуть, виховали. У нього немає громадянської позиції. Точніше вона є, але вона кінчена", – заявила Сопонару.

Макс Барских


Тарас Галушко, politeka.net





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