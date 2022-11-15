Брітні Спірс після скандальної зйомки на пляжі згадала про дітей: "Довелося позбутися"

Бритни Спирс

Скандально відома співачка задумалася про свою поведінку і вирішила трохи повбивати запал зі своїми незручними фото.

Популярна американська співачка Брітні Спірс вже не раз вражала своїми витівками в мережі, розповідала про проблеми в сім'ї та зізнавалася про причини своєї незручної поведінки. Особливо Брітні розповіла про скандали з батьками, які обібрали у неї кошти і не давали реабілітуватися в суді.

Зараз співачка вільна від їхнього контролю і задумалася про своє минуле. Також вона вирішила налагодити перерване спілкування із синами. Про це повідомили інсайдери HollywoodLife .

Як можна було помітити, останнім часом Спірс не показувала зайвого та намагалася демонструвати лише архівні ролики. Багатьом стало цікаво, чому зірка поставила на паузу відвертий контент.

«Брітні зараз докладає зусиль, щоб відновити стосунки зі своїми синами. Протягом останніх двох тижнів вона не викладала фото та відео, які її друзі називають “пікантними”», — повідомили інсайдери, натякаючи, чому артистці довелося позбутися екстравагантних кадрів.

І хоча артистка зауважує, що просто хоче бути собою, її нескромні витівки все частіше бурхливо обговорюють у мережі.

Після довгої відсутності в Інстаграмі раніше артистка вирішила показати черговий зухвалий кадр і ледь приховала фігуру під дитячими смайликами-квіточками. Без одягу Брітні вирішила показати не лише фігуру, а й як розважається на пляжі.


Дарина Силина, politeka.net





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