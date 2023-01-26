Дженніфер Лоуренс показала костюм, який має бути в гардеробі кожної жінки на весну-літо 2023

У теплу пору року, працюючи в офісі, потрібно все одно дотримуватись офіційного дрес-коду. Носити класичний костюм може бути занадто жарко, але є вихід. Як це виглядає наочно, продемонструвала голлівудська зірка.

Дженніфер Лоуренс потрапила до об'єктивів папараці в Беверлі-Хіллз, штат Каліфорнія, коли йшла на ділову зустріч. З цієї нагоди вона віддала перевагу строгому образу, проте трендовому та стильному.

Вибір актриси пав на розкішний темно-синій оверсаз-костюм, що складається із шорт-бермудів на високій посадці, защипами та стрілками та подовженого однобортного піджака на одному ґудзику.

Образ Дженніфер Лоуренс завершила базовою чорною футболкою, одягла стильні балетки Мері Джейн, взяла невелику трендову сумочку від іменитого бренду і одягла сонцезахисні окуляри. Волосся зірка прибрала у хвіст і практично відмовилася від макіяжу.

Такий костюм підійде абсолютно всім жінкам, незалежно від типу фігури. Єдине, на що варто звернути увагу, то це на довжину шортів. Для дівчат невисокого зросту краще обирати більш короткі моделі, наприклад до середини стегна, а високим можна і до коліна.

Такий костюм може стати незамінним у гардеробі, адже його можна носити окремо, а також включати абсолютно в будь-який образ. Наприклад, одягнути бермуди з кедами та футболкою, туфлями та корсетом. А піджак носити разом із легінсами або прямими джинсами та спідницями.

Нагадаємо, Олена Зеленська у графітовому костюмі та бежевому гольфі показала наймодніше поєднання кольорів 2023 року.