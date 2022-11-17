Писаренко і Нікишин пішли з "Дизель Шоу" і поспішили до Росії, Сморигін назвав причину: "Хлопці не змогли..."

Євген Сморигін, що повномасштабна війна в Україні мала розставити пріоритети та спонукати визначитися з позицією.

Російські артисти Сергій Писаренко та Євген Нікішин , які виступали у гумористичному шоу "Дизель Шоу", залишили команду та поїхали до росії. Про це розповів в інтерв'ю для "КП в Україні" екс-колега артистів білорус Євген Сморигін, який, на відміну від них, наразі отримує українське громадянство.

За словами Євгена Сморигіна, вони не змогли висловити чітку антивоєнну позицію, тому з колективом в Україні путіністам довелося попрощатися. Слід зазначити, що росіяни з "Дизель Шоу", за словами Сморигіна, розійшлися "тимчасово".

"Ми написали один одному відкриті листи у нашій групі, без скандалів, без істерик, спокійно висловили нашу позицію. Вони, на жаль, висловити проукраїнську не можуть. Тож спокійно тимчасово розійшлися", – сказав актор білоруського походження.

Євген Сморигін також зазначив, що повномасштабна війна в Україні мала розставити пріоритети та спонукати визначитися з позицією. Проте колектив "Дизель Шоу" намагається зрозуміти колег, виправдовуючи мовчазну підтримку геноциду українців наявністю сімей у росії.

"На жаль, хлопці не змогли офіційно висловити проукраїнську позицію. Напевно, як людей їх можна зрозуміти, у них там родини. Ми поважаємо один одного, дружимо, але без української позиції та без засудження війни жоден артист, швидше за все, не зможе працювати в Україні", – додав комік.