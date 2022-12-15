Лів Шрайбер озвучив документальний фільм про повномасштабне вторгнення Росії

Актор Лів Шрайбер озвучив документальний фільм Against All Odds: The Failure Of Russia's Blitzkrieg, який розповідає про початок повномасштабного вторгнення Росії до України. Наразі робота над фільмом завершується, його прем’єра запланована на 2023 рік.

«Знаєте, якими були його умови участі в нашому фільмі? Не гроші. Він попросив нашої згоди на використання фільму "Всупереч усьому" як інструменту збору коштів для допомоги моїй країні. Це глибоко зворушило нас усіх, режисера Артема Литвиненка і всіх продюсерів. Адже це означає, що наші цінності співпадають з цінностями мільйонів людей у багатьох країнах світу. Це дає нам велику надію», - заявив Ігор Сторчак, виконавчий продюсер стрічки.