Лів Шрайбер озвучив документальний фільм про повномасштабне вторгнення Росії

Прем’єра фільму запланована на 2023 рік.

Лів Шрайбер озвучив документальний фільм про повномасштабне вторгнення Росії
Лів Шрайбер долучився до команди фільму Against All Odds: The Failure Of Russia's Blitzkrieg
© Організація українських продюсерів

Актор Лів Шрайбер озвучив документальний фільм Against All Odds: The Failure Of Russia's Blitzkrieg, який розповідає про початок повномасштабного вторгнення Росії до України. Наразі робота над фільмом завершується, його прем’єра запланована на 2023 рік.

«Знаєте, якими були його умови участі в нашому фільмі? Не гроші. Він попросив нашої згоди на використання фільму "Всупереч усьому" як інструменту збору коштів для допомоги моїй країні. Це глибоко зворушило нас усіх, режисера Артема Литвиненка і всіх продюсерів. Адже це означає, що наші цінності співпадають з цінностями мільйонів людей у багатьох країнах світу. Це дає нам велику надію», - заявив Ігор Сторчак, виконавчий продюсер стрічки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."Улюбленка Вакарчука Соловій засвітилася в компанії ефектного красеня: "Це що, Жадан..."
Шер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію ГолтШер повідомила про смерть мами: що відомо про 96-річну Джорджію Голт
Син Майкла Дугласа від першого шлюбу вразив схожістю зі знаменитим актором - копія татоСин Майкла Дугласа від першого шлюбу вразив схожістю зі знаменитим актором - копія тато
58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок: "Більше б таких"58-річна Беллуччі з яскравим макіяжем не приховувала зморшок: "Більше б таких"
"Я була інфантильна і безвідповідальна": Дорофєєва покаялася за свою співпрацю з росіянами"Я була інфантильна і безвідповідальна": Дорофєєва покаялася за свою співпрацю з росіянами
Блок рекламы


Похожие новости
Померла зірка фільму «Двоє: я та моя тінь» Кірсті ЕлліПомерла зірка фільму «Двоє: я та моя тінь» Кірсті Еллі
Допомагали ухилянтам виїхати до Росії: СБУ "накрила" злочинну групу, фотоДопомагали ухилянтам виїхати до Росії: СБУ "накрила" злочинну групу, фото
Український фільм «Клондайк» нагородили на фестивалях у Туреччині та ГреціїУкраїнський фільм «Клондайк» нагородили на фестивалях у Туреччині та Греції
Писаренко і Нікишин пішли з "Дизель Шоу" і поспішили до Росії, Сморигін назвав причину: "Хлопці не змогли..."Писаренко і Нікишин пішли з "Дизель Шоу" і поспішили до Росії, Сморигін назвав причину: "Хлопці не змогли..."
Іранець, який надихнув Спілберга на фільм, помер у паризькому аеропортуІранець, який надихнув Спілберга на фільм, помер у паризькому аеропорту
Зірка фільму "Попелюшка" змінилася до невпізнанності - Медді Байлліо схудла на 70 кгЗірка фільму "Попелюшка" змінилася до невпізнанності - Медді Байлліо схудла на 70 кг
Український фільм «Клондайк» отримав чотири нагороди на фестивалі у ТуреччиніУкраїнський фільм «Клондайк» отримав чотири нагороди на фестивалі у Туреччині
У Росії після масової бійки згорів нічний клуб – багато загиблих: фото та відеоУ Росії після масової бійки згорів нічний клуб – багато загиблих: фото та відео
На війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіонаНа війні проти Росії загинув друг українського олімпійського чемпіона
Фільм про події повномасштабного вторгнення Росії отримав кілька міжнародних нагородФільм про події повномасштабного вторгнення Росії отримав кілька міжнародних нагород
Последние новости
Подгружаем последние новости