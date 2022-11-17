Готуємося до тривалих відключень світла: що має бути у кожній квартирі

У вівторок, 15 листопада, Росія знову завдала масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної системи України, ряд населених пунктів залишилися без електропостачання. Ситуація критична, необхідно готуватися до тривалих вимкнень.

Про це у своєму Telegram-каналі попередив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, інформує Апостроф.

Він додав, що на місцях працюють усі служби для якнайшвидшого подолання наслідків російських атак.

Кулеба також опублікував інфографіку, як приготуватися до тривалого "блекауту". Насамперед потрібно подумати про запас питної води та продуктів тривалого зберігання. Також у будинку має бути аптечка з необхідними ліками.

Необхідно придбати та зарядити пауербанки, а також радіоприймач для того, щоб дізнаватися новини.


Олена Руденко, Апостроф





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