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2023-03-02
Масштабна пожежа в Аргентині залишила пів країни без світла та зупинила АЕС
Зараз у південноамериканській країні – розпал спеки та посухи, температура подекуди постійно перевищує 35 градусів., інформує
© unsplash/marekpiwnicki
Більше половини території Аргентини залишилися без світла через пожежу, яка охопила національну електромережу. Повністю або частково постраждали столиця Буенос-Айрес, інші великі міста та значні райони сільської місцевості, передає
Оксана Коваль, ZN.ua