Масштабна пожежа в Аргентині залишила пів країни без світла та зупинила АЕС

Зараз у південноамериканській країні – розпал спеки та посухи, температура подекуди постійно перевищує 35 градусів., інформує ZN.ua.

Масштабна пожежа в Аргентині залишила пів країни без світла та зупинила АЕС
© unsplash/marekpiwnicki

Більше половини території Аргентини залишилися без світла через пожежу, яка охопила національну електромережу. Повністю або частково постраждали столиця Буенос-Айрес, інші великі міста та значні райони сільської місцевості, передає BBC.


Оксана Коваль, ZN.ua





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