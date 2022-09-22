Тероборона Барселони: Олег Скрипка висловився про українських артистів, які залишаються в Європі

Український музикант Олег Скрипка різко висловився про колег-артистів, які перед вторгненням Росії виїхали за кордон, а як тільки почалася війна - вирушили Європою з концертами на підтримку України, інформує Апостроф .

"Ми називаємо їх "тероборона Барселони". Які постять жовто-блакитні якісь постики в Instagram, знаходяться в Барселоні, Італії, на Мальдівах, пускають крокодилячу сльозу... Як тільки сталася війна - поїхали з гастролями по всьому світу. Чкурнули з України за тиждень до війни або за тиждень після війни", - сказав лідер гурту "ВВ" в інтерв'ю Аліні Доротюк, при цьому прізвища він називати не став.

Фото: instagram.com/o.skrypka

"Коли потрібно було в перші дні війни грати ЗСУ чи за тероборону, чи для дітей, насправді артистів було дуже мало у Києві. Бити себе в груди десь у Мадриді чи Гамбурзі дуже прикольно", - зазначив він.

Скрипка додав, що є українські музиканти, які його приємно здивували та яких він безмежно поважає. Серед них – гітарист гурту "Воплі Відоплясова" Євген Рогачевський, який захищає Україну на передовій, а також виконавець і тепер ще й боєць ЗСУ Коля Сєрга.

"Це люди взагалі зробили дуже важливий, важкий та відповідальний вибір, вони на передку. Але вони вже не грають на гітарах, а стріляють із автоматів. Я таких людей безмежно поважаю. Завдяки таким людям ми переможемо", - сказав він.

Лідер "ВВ" поділився, що давно знає Колю Сєргу, але не очікував, що виконавець піде воювати.

Фото: instagram.com/thekolya

"Він талановитий артист, хороша людина, я його давно знаю, поважаю, але я до одеситів серйозно не ставився, бо це жертви російської пропаганди. А тут Коля Сєрга переходить на українську, пише чудову поезію, йде до ЗСУ. Ніколи не міг чекати цього від Колі. Це справжня сильна людина, яка розуміє, що і як. А є такі, що написали пару пісень українською, а потім продовжили лабуду цю співати і їдуть там пускати сльозу та збирати донати, які йдуть незрозуміло куди", - сказав Скрипка.

"Є різні люди. Краса життя в тому, що золото ніколи на поверхні не плаває. Якщо споживаємо те, що на поверхні, то це далеко не золото", - наголосив музикант.