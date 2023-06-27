Олег Вінник повідомив про рідкісну хворобу, яка мало не зробила його інвалідом

Олег Винник уперше після початку повномасштабної війни вийшов на зв'язок із публікою. 49-річний співак дав інтерв'ю, під час якого повідомив про рідкісну хворобу, через яку ледве не став інвалідом.

Артист після 24 лютого 2022 року "зник" з поля зору своїх численних шанувальників. Він не відповідав на їхні запитання і перестав публікувати нові фото та відео у соціальних мережах. Колеги Олега Винника обережно ділилися інформацією щодо його проблем зі здоров'ям.

Виконавець хіта "Вовчиця" перервав мовчання і пояснив, що справді сильно захворів. Однак не йдеться про онкологію, яку йому "приписали". Улюбленець публіки зазначив, що з його діагнозом була реальна небезпека отримати інвалідність та бути прикутим до ліжка.

Винник проходить лікування у Німеччині, де зараз живе, і з якою тісно пов'язаний його творчий шлях.

"Коли я розповів своєму юристу тут у Німеччині, що пишуть, що в мене онкологія, він мені дав "п'ять" і сказав: "Значить, будеш довго жити!". Мені по барабану, що про мене говорять. Сьогодні вже трішечки гірше, аніж було тиждень тому. Слава Богу, що мене підняли та поставили на ноги. І я скажу, що це не одна і не дві речі, які мене накрили. Десь я там в інтерв'ю говорив, що не звертаю увагу на своє здоров'я, а тепер думаю, як довго можу це робити, а потім так приходить один день і відключається все. На цю хворобу хворіє в Німеччині 2% людей", - зізнався Олег.

Винник уточнив, що відчути себе погано під час гастрольного туру та не зрозумів, що відбувається. Він нікому не розповідав про свій стан: "Це були такі симптоми, що ти просто не можеш зрозуміти, тебе просто витягують із цього".

Кумир жінок 45+ наголосив, що у минулому людина з таким захворюванням "буквально залишалася у візку", якщо не зверталася до медиків. Однак, сьогодні є можливість підтримувати сили організму ліками. При цьому Олег відмовився назвати недугу, від якої страждає.

"Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не така летальна", - зазначив знаменитий композитор. Він радий, що поряд є людина, яка надала підтримку у складний момент.

Раніше повідомлялося, що Олег Винник отримав дві нагороди від ЗСУ.