Дочка Олександра Пономарьова показала рідкісні архівні фото зі співаком 20-річної давності

Олександр Пономарьов дуже рідко ділиться власними фотографіями, і ще рідше публікує знімки з колишнього життя. Цю проблему виправила прийомна дочка артиста, яка показала, як виглядав виконавець у молодості у домашній обстановці.

Днями український співак відсвяткував день народження – йому виповнилося 49 років. Олександра Пономарьова поспішила привітати його падчерка - 28-річна Зоя, а в Мережі показали святковий торт для іменинника.

Дівчина не лише присвятила своєму вітчиму, якого вона називає татом, миле привітання, а й показала ніжні сімейні архівні фото, яким понад 20 років.

Зоя – донька Олени Мозгової, з якою Олександр Пономарьов прожив 10 років у цивільному шлюбі. У пари також народилася спільна дочка Євгенія, якій наразі 24 роки.

Співак розпочав стосунки з українським продюсером, коли її дочка була ще зовсім маленька. Він вирощував її як власну дитину і у вітчима з падчеркою збереглися прекрасні стосунки навіть після розставання з Мозговою.

На знімках Олександр Пономарьов постав ще зовсім молодим. На одному фото вони разом купаються на водному матраці.

А на іншому – співак тримає маленьку Зою на руках, сидячи за столом.

Український артист також має сина Сашу, народженого у шлюбі з Вікторією Мартинюк (нині Чекурда). Хлопчик хоч і спілкується з батьком, але все одно змінив прізвище на дівоче прізвище матері – Білоус.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов похвалився рідкісним фото з 15-річним сином: "Гарний і мужній".