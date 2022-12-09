Шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох зниклих хлопчиків, фото та відео

У Кривому Розі після двох з половиною тижнів пошуків знайшли мертвими 8-річного Георгія Ковальова та 6-річного Данила Литенця.

Про це інформує телеграм-канал Днепр Оперативный, інформує Апостроф.

Ще 19 листопада опівдні вони пішли з місця свого мешкання.

Всі, хто знає цих хлопців, кажуть, що ймовірно вони втекли від батьків, - зазначають на каналі.

Повідомляється, що тіла дітей знайшли у кар'єрі Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату.

На місці жахливої знахідки працюють поліцейські, кінологи та судмедексперти.

Вони будуть обстежувати місцевість, де знайшли трупи дітей і встановлюватимуть причину загибелі.


Олексій Руденко, Апостроф





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Шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох зниклих хлопчиків, фото та відеоШукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох зниклих хлопчиків, фото та відео
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