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2022-12-09
Шукали два тижні: у Кривому Розі знайшли мертвими двох зниклих хлопчиків, фото та відео
У Кривому Розі після двох з половиною тижнів пошуків знайшли мертвими 8-річного Георгія Ковальова та 6-річного Данила Литенця.
Про це інформує телеграм-канал Днепр Оперативный, інформує
Ще 19 листопада опівдні вони пішли з місця свого мешкання.
Всі, хто знає цих хлопців, кажуть, що ймовірно вони втекли від батьків, - зазначають на каналі.
Повідомляється, що тіла дітей знайшли у кар'єрі Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату.
На місці жахливої знахідки працюють поліцейські, кінологи та судмедексперти.
Вони будуть обстежувати місцевість, де знайшли трупи дітей і встановлюватимуть причину загибелі.
Олексій Руденко, Апостроф