Батько підозрюється у вбивстві однорічного сина: "Втік і сховався у лісі"

Бача, Макарів, поліція, братська могила, тіла

30-річний житель одного із сіл Тячівщини, що у Закарпатській області, підозрюється у вбивстві власного сина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Закарпатської області.

Подія сталася увечері 23 липня. Члени родини, які перебували на подвір’ї, помітили, як батько вибіг з будинку та побіг у напрямку лісу. У будинку вони знайшли дитину віком 1 рік 10 місяців із численними ножовими пораненнями.

поліція, машина поліції

Поліція стверджує – усі докази вказують на те, що убивство здійснив саме батько хлопчика, який після цього утік і сховався у лісовому масиві.

Через деякий час поліція затримала підозрюваного.

Дії фігуранта слідчі кваліфікували за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Максимальне покарання, яке загрожує жителю Тячівщини за цією статтею – довічне ув’язнення.


Алексей Ионов, politeka.net





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