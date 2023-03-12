Бред Пітт у 58 років готується стати батьком усьоме

Секс-символ Голлівуду Бред Пітт готується стати батьком усьоме. 58-річний актор наприкінці минулого року закрутив роман із 29-річним фітнес-блогерером Інес де Рамон. Їхні стосунки розвиваються дуже стрімко, і пара вже заявила друзям, що хоче мати спільну дитину.

Як відомо, після шлюбу з Анджеліною Джолі Бред Пітт має шестеро дітей - трьох йому народила актриса, а ще трьох вони усиновили. У шлюбі з Дженніфер Еністон дітей у пари не було.

Нова кохана Пітта ще не має дітей. Для неї первісток від всесвітньо відомого актора стане чудовим стартом материнства.

Нещодавно Бредд Пітт зі своєю коханою з'їздили до Парижа, де їх бачили на публіці, зокрема, папараці. Після цієї поїздки в їхньому особистому житті намічаються суттєві зміни, про що пишуть світові інсайдери.

"Бред перетворив їхню поїздку до Франції на щось особливе. Інес розповіла друзям, що відчувала себе як принцеса. У них зараз дійсно період "медового місяця". Вони також повідомили друзям, що відкриті для того, щоб мати спільну дитину. Нікого не здивує, якщо скоро Інес оголосить про вагітність", - пише британське видання Closer.

Інес де Рамон перебуває у процесі завершення розлучення з актором "Щоденників вампіра" Полом Уеслі. Швидше за все, коли всі формальності будуть улагоджені, дівчині варто чекати на пропозиції руки і серця від Бреда Пітта.

Раніше повідомлялося, що друг Бреда Пітта актор Джордж Клуні прокоментував його роман із Інес де Рамон.