Воєнний стан: як жінкам стати на військовий облік
Для цього існує певна процедура.
В Україні жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту з 1 жовтня мають стати на військовий облік. Вони також набудуть статусу військовозобов'язаних. У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ на Facebook-сторінці
Як жінкам стати на військовий облік
Жінка має пройти процедуру реєстрації на військовий облік. Ця процедура здійснюється у територіальних центрах комплектування (ТЦК).
Для цього потрібні такі документи:
- заява про взяття на облік;
- паспорт або ID-картка;
- ідентифікаційний номер;
- документ про здобуття спеціальності/професії;
- довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;
- свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;
- свідоцтво про шлюб;
- фотокартки 3х4.
На жінку у ТЦК мають завести особову справу.
«Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби», – йдеться у повідомленні.
Військовозобов'язані жінки мають пройти медкомісію, як і чоловіки. Медогляд проводять такі лікарі: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Також жінки мають пройти огляд у гінеколога.