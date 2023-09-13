Воєнний стан: як жінкам стати на військовий облік

Для цього існує певна процедура.

В Україні жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту з 1 жовтня мають стати на військовий облік. Вони також набудуть статусу військовозобов'язаних. У пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ на Facebook-сторінці розповіли, які документи потрібні жінкам, щоб стати на військовий облік, інформує ZN.ua.

Воєнний стан: як жінкам стати на військовий облік
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Як жінкам стати на військовий облік

Жінка має пройти процедуру реєстрації на військовий облік. Ця процедура здійснюється у територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Для цього потрібні такі документи:

  • заява про взяття на облік;
  • паспорт або ID-картка;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ про здобуття спеціальності/професії;
  • довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;
  • свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;
  • свідоцтво про шлюб;
  • фотокартки 3х4.

На жінку у ТЦК мають завести особову справу.

«Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби», – йдеться у повідомленні.

Військовозобов'язані жінки мають пройти медкомісію, як і чоловіки. Медогляд проводять такі лікарі: хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. Також жінки мають пройти огляд у гінеколога.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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