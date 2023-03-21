"Згноїти" в нарядах: батько загиблого курсанта розповів, що коїлось в стінах університету МВС

Декана факультету №3 Львівського державного університету внутрішніх справ Степана Гнатюка відсторонили від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування.

Про це повідомили у пресслужбі університету у коментарі Tvoemisto.tv.

Нагадаємо, 19 березня в учбовому закладі сталася страшна трагедія - загинув курсант другого курсу інституту.

За попередньою інформацією, хлопець скоїв самогубство.

Як повідомляють курсанти цього закладу, подія сталася під час перебування курсанта у наряді, він застрелився з АКС-74У. Зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах.

За словами курсантів, загиблий залишив записку, в якій вказав причини свого вчинку та детально розписав ситуацію про керівників та факультет, проте записка зникла.

Як з’ясувалось, загиблий курсант Дмитро вже давно потерпав від морального насильства від сержантів та командирів навчального закладу, пише Lviv Media.

Напередодні самогубства хлопець розповідав старшому брату та батьку про сварки з керівництвом університету. Під час останньої телефонної розмови з батьком Дмитро розповів що в нього був конфлікт з керівництвом факультету.

«Під час шикування курсантам сказали взяти протигази, однак Діма не зміг одразу знайти свій. За це командир батальйону почав кричати на нього, обзивати його та розмахувати біля нього руками. Діма зробив крок до командира, щоб його відштовхнути, але так і не зробив цього. Це побачив офіцер, і почав звинувачувати Діму в тому, що він хотів вдарити командира. За це він погрожував поселити його на півтора року в казарму і "згноїти" його в нарядах. За те що він начебто хотів вдарити командира, в Діми відібрали жетон. Він пішов до декана, щоб повернути його, але той почав натякати на хабар», - розповів батько загиблого Дмитра.

За словами чоловіка, старші офіцери обрали серед курсантів старшин взводу, і дозволили їм влаштовувати "дідівщину".

Дмитро не став підкорюватись, тож йому помстилися тим, що почали створювати поганий образ серед однокурсників. Ті, як наслідок, перестали з ним спілкуватись. Молодий курснт страждав від приниження і психологічного булінгу.

Це тривало близько року. Дмитро хотів піти з навчання, але залишитись його вмовили батьки.