Маколей Калкін стал батьком вдруге: у зірки фільму “Один вдома“ народився син

Американський актор Маколей Калкін став батьком вдруге. У зірки фільму "Один вдома" народився син. Дитину 42-річному артисту подарувала його 34-річна громадянська дружина та колега Бренда Сонг.

У пари з'явилася ще одна дитина. Виявляється, Маколей Калкін та його кохана приховали поповнення у своїй родині, яке відбулося ще три місяці тому. Хлопчика назвали Карсоном.

Особисте життя Маколея Калкіна

Маколей Калкін вперше одружився у 17-річному віці - з актрисою Рейчел Майнер. Через два роки вони розлучилися. Відносини з колегою Милою Куніс також закінчилися розставанням. Розрив з актрисою негативно позначився на психіці улюбленця публіки.

Невдачі на любовному фронті разом із професійною незатребуваністю після гучних успіхів у дитинстві призвели до затяжної депресії. З неї Маколея витягла Бренда Сонг, з якою вони почали зустрічатись у 2017 році. Дівчина допомогла йому позбутися згубних звичок і повернула до повноцінного життя.

Калкін поки не поспішає знову одружуватися, проте запевняє, що щасливий з обраницею. У квітні 2021 року у них народився первісток. Сина назвали на честь покійної тітки з боку батька - Дакотою. Старша сестра Маколея трагічно загинула – її збило авто на пішохідному переході.

Артисти не збираються вдаватися до допомоги нянь та самостійно виховують дітей. Вони назвали себе практичними людьми. Бренда зізналася, що після народження першої дитини їй допомагає мама.

Шанувальники акторів часто ставлять їм питання та одруження. Вони неодноразово запевняли, що обов'язково стануть законними чоловіком та дружиною.