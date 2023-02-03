Організаторів п’яних вечірок у Києві затримали у СІЗО

Після обшуків за місцем проживання у фігурантів справи про поширення принизливих відео дівчат, яких споювали та накачували таблетками, двох організаторів безчинства затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, повідомив начальник Головного управління поліції у Київській області Андрій Небитов.

За словами очільника поліції, організатори п’яних вечірок у столиці які знущались і принижували дівчат, можуть отримати до семи років в’язниці.

Небитов додав, що напередодні слідчі поліції Київщини разом із оперативниками кримінальної поліції НПУ та прокурорами столичної області провели обшуки за місцем проживання фігурантів як у Києві, так і в Івано-Франківській області.

Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Телеграм-каналі та Інстаграм. Зараз обом оголошено про підозру за ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів. Згідно із законодавством, за такі злочини їм загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

«Слідчі і прокурори Київської області звернуться до суду з клопотанням про обрання останнім запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Подальшу ж долю зловмисників вирішить суд», - додав Небитов.