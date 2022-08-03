Суд визнав Россошанського винним у вбивстві правозахисниці Ноздровської

Шевченківський районний суд міста Києва визнав, що Юрій Россошанський є винним у вбивстві правозахисниці й адвокатки Ірини Ноздровської, тіло якої знайшли у водоймі неподалік села Демидів у 2018 році. Чоловік отримав 15 років позбавлення волі за скоєний злочин, повідомляє Центр прав людини ZMINA .

Як зазначається, цей термін буде рахуватися від моменту взяття Россошанського під варту - з січня 2018 року. За словами судді Павла Слободянюка, чоловіку не змогли присудити довічне ув’язнення, бо на момент оголошення вироку йому вже було 68 років.

Обвинувачений також повинен буде відшкодувати потерпілій стороні приблизно чотири мільйони гривень моральної шкоди, згідно з цивільними позовами.