Підозрюваний у пораненні Салмана Рушді не визнає себе винним

Звинувачення у замаху на вбивство, передбачає покарання до 25 років ув'язнення, інформує ZN.ua.

Підозрюваний у пораненні Салмана Рушді не визнає себе винним
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Чоловік, якого звинувачують в завданні ножових поранень відомому письменнику Салману Рушді та пораненні іншого оратора на сцені в штаті Нью-Йорк, не визнав себе винним за звинуваченнями у замаху на вбивство другого ступеня та нападі другого ступеня. Про це повідомляє CNN.

24-річний Хаді Матар із Нью-Джерсі заявив про це в залі суду після того, як прокурори повідомили, що цього тижня велике журі висунуло йому звинувачення.

Суддя виніс рішення про взяття Матара під варту без права внесення застави та постановив, що він повинен здати всю вогнепальну зброю.

Звинувачення у замаху на вбивство, передбачає покарання до 25 років ув'язнення, якщо підсудного визнають винним. Звинувачення в нападі на іншого спікера, який зазнав травм, тягнуть за собою ще до семи років.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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