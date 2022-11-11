"Відчуваю себе пір'їною": Саніна з The Hardkiss стривожила кадром зі сльозами на очах

Юлія Саніна

Відома співачка Юлія Саніна поділилася новим фото та стривожила шанувальників.

Популярна українська співачка Юлія Саніна, яка є солісткою гурту The Hardkiss, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася незвичайним фото та розповіла про свій внутрішній стан.

На новій фотографії Юлія знята в цікавій локації, вона ніби стоїть за сіткою, а на її очах завмерли сльози. Перед камерою артистка з'явилася в темному вбранні, її волосся зібране в незвичайну зачіску з безліччю сріблястих шпильок, а на обличчі яскравий макіяж і сумний задум, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до публікації Саніна написала: "Відчуваю себе пір'їнкою, що летить за вітром... Вже завтра буду в іншому місті". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "А нам, з землі, видно не віяну вітрами загублену пір'їнку, а сильну і вільну пташку, чиї крила підкорили стихію і несуть її до омріяної мети", "Ти прекрасна, добре , що ти є!", "Юля, ти плачеш?", "Дуже красиве фото, в очах туга по Україні та рідному дому", "А очі такі красиві, але такі сумні", "Було б цікаво читати там твої думки" , "Боже, Юля, ти така гарна", "Краса".


Галина Струс, politeka.net





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