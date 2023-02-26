Саніна з "The Hardkiss" зачепила словами, які стали найбільш вживаними для українців: "Неможливо слухати без сліз"

Саніна з "The Hardkiss" зачепила словами, які стали найбільш вживаними для українців: "Неможливо слухати без сліз"

Зокрема, артистка Юлія Саніна опублікувала відео, зняте під час виступу на сцені.

24 лютого 2022 року – дата, яку запам'ятав кожен українець. З того дня час зупинився. Але ми об'єдналися та довели усьому світу, що українці незламні. Наші артисти також стали єдиним культурним фронтом. Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася в Інстаграм роликом з виступу, на якому співає пісню, яка стала ключовою в 2022 році.

Зокрема, артистка опублікувала відео, зняте під час виступу на сцені. Там, Юлія Саніна співала трек "Як ти?" - з 24 лютого 2022 року ця фраза стала найбільш вживаною для кожного українця. У цих двох словах наше кохання, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, тільки тоді видихнеш.

"Рік лютої люті. Вистоїмо!", - написала Юлія Саніна.

Слухачі подякували за проникливий трек, зазначивши, що слова пісні точно передають увесь біль, який сьогодні на душі і в серці кожного українця: "Ваша пісня стала символом цього року, особисто для мене", "Досі неможливо слухати без сліз" , "Пісня - крик душі всього українського народу! Дякую за творчість і такий емоційний розрив", "Найперший рядок потрапляє точно в ціль. У всіх нас думки "ми не просили нас рятувати".


Александра Павленко, politeka.net





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