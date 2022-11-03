Зірка "Кріпосної" розповіла про сестру з рф, яка проявила себе не найкращим чином: "Поки нас тут обстрілювали..."

Анна Сагайдачна

За словами Анни Сагайдачної, її двоюрідна сестра та племінниця проживають у москві, а мамині куми у тимчасово окупованому Криму.

Зірка серіалів "Червона королева" та "Кріпосна" Анна Сагайдачна має родичів, які живуть на росії. Як зізналася актриса в інтерв'ю Аліні Доротюк, вона перестала спілкуватися з сестрою, яка живе в москві. Та й з багатьма колегами з росії, теж розірвала будь-які зв'язки.

За словами Анни Сагайдачної, її двоюрідна сестра та племінниця проживають у москві, а мамині куми у тимчасово окупованому Криму. Але з початку вторгнення росії в Україну вони проявили себе не з кращого боку.

"Поки нас тут обстрілювали, вони надсилали якісь безглузді фото, де вони десь там на пляжі, як у них квіточка розквітла. Поки моя мама була в Харківській області... 90-100 км від Харкова. І тільки після цього вона їх заблокувала. Вони жодного разу не запитали, як вона. За весь час війни жодного дзвінка. Це страшно. Єдине,що вона мене привітала з днем ??народження. Жодного питання, тільки побажала мирного неба. Я перестала з нею спілкуватися, і все це відпустила", - поділилася Анна Сагайдачна.

Українська актриса також прокоментувала і відсутність спілкування з колегами з серіалу "Кріпосна". Ніхто з них, окрім Юлії Ауг, не озвучив своєї позиції щодо війни росії проти України - хоча вони не одноразово знімалися в нашій країні і заробляли тут гроші.


Александра Павленко, politeka.net





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