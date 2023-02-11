Обіцяв підірвати себе та оточуючих: у Києві затримали горе-"блогера", фото

Правоохоронці Київщини затримали чоловіка, який виклав у мережу відео із погрозами підірвати себе та сусідів гранатою – йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Так, до поліції звернувся чоловік, який і розповів про свого знайомого.

"Мій знайомий виклав у соцмережу відео, на якому погрожує підірвати гранатою себе та оточуючих. Допоможіть!", — саме так він звернувся до столичних правоохоронців.

Чоловік також надав їм адресу, за якою мешкав шантажист, куди негайно вирушили поліціянти. Їм вдалося вмовити 26-річного чоловіка відчинити двері квартири, після чого виявили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Зловмисник не заперечував своєї причетності до запису відео з погрозами. Ба більше – він справді мав вдома вибухонебезпечні предмети.

Чоловіка було затримано, на нього відкрито кримінальне провадження.