Екоактивістки, які облили супом картину Ван Гога в Лондоні, не визнали себе винними в суді

Британські екоактивістки проєкту Just Stop Oil («Просто відмовтеся від нафти») - 20-річна Анна Голланд із Ньюкасла та 21-річна Фібі Пламмер із Ламбета, які 14 жовтня в рамках протесту проти використання нафти облили томатним супом картину Ван Гога «Соняшники», виставлену в Національній галереї Лондона, не визнали себе винними у пошкодженні рами картини (сама картина не постраждала, її відмили) на засіданні Вестмінстерського магістратського суду 15 жовтня, повідомляє ВВС .

Під час засідання дівчата лише підтвердили свої імена, дати народження, адреси та висловити свої прохання щодо суми штрафу - не вище 5000 фунтів стерлінгів.

Окружний суддя Тан Іркам відпустив пару під заставу за умови, що вони не будуть заходити в галереї і музеї та не матимуть з собою фарби чи клейових речовин у громадських місцях.

Наступне засідання суду щодо їхньої справи призначили на 13 грудня в магістратському суді Лондона.