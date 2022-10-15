Екоактивістки, які облили супом картину Ван Гога в Лондоні, не визнали себе винними в суді
Наступне засідання суду щодо їхньої справи відбудеться у грудні, інформує
Британські екоактивістки проєкту Just Stop Oil («Просто відмовтеся від нафти») - 20-річна Анна Голланд із Ньюкасла та 21-річна Фібі Пламмер із Ламбета, які 14 жовтня в рамках протесту проти використання нафти облили томатним супом картину Ван Гога «Соняшники», виставлену в Національній галереї Лондона, не визнали себе винними у пошкодженні рами картини (сама картина не постраждала, її відмили) на засіданні Вестмінстерського магістратського суду 15 жовтня, повідомляє
Під час засідання дівчата лише підтвердили свої імена, дати народження, адреси та висловити свої прохання щодо суми штрафу - не вище 5000 фунтів стерлінгів.
Окружний суддя Тан Іркам відпустив пару під заставу за умови, що вони не будуть заходити в галереї і музеї та не матимуть з собою фарби чи клейових речовин у громадських місцях.
Наступне засідання суду щодо їхньої справи призначили на 13 грудня в магістратському суді Лондона.