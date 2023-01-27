Занесли до бази розшуку: Машу Єфросиніну в РФ визнали терористкою

Російська пропаганда давно називає всіх українських патріотів нацистами та терористами, і зірки – не виняток. Деякі з них отримали заборону на в'їзд до РФ на 50 років, а інші зазнали особливої честі. Так, Машу Єфросинину внесли до списку терористів та екстремістів і навіть оголосили у розшук, інформує Апостроф.

Телеведуча показала в Instagram-історіях скріншоти, які її дуже порадували.

"Реєстр організацій та фізичних осіб, щодо яких є відомості про їхню причетність до екстремістської діяльності або тероризму" опублікований на сайті Росфінмоніторингу. Саме в нього занесли Єфросиніну. Також картка із даними української телеведучої з'явилася в базі розшуку МВС РФ.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Друзі, новини бачу! Все бачу! Дякую за вітання - їх більше, ніж в день народження! Слава Україні!" - написала Марія і посміялася, що в розшуку значиться як укрїнка. "Ні, ну які котики! Ну правильно ж усі пишуть, коли хочуть: Керч – Україна".

Потрапляння до реєстру Єфросиніна вирішила зустріти косметичною процедурою. "Тут такі новини, а я на себе подивилася, і аж незручно. Терористка, а фізіономія пом'ята. Це ж якась відповідальність, боже!" - пожартувала вона.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina/


Наталка Лавринець, Апостроф





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