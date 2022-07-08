Чоловік у розшуку вбив людей на Дніпропетровщині, фото: ховався у лісі

У понеділок, 4 липня, поліцейські у Дніпрі виявили у гаражі тіло вбитого 21-річного студента.

Як повідомляє прес-служба ГУНП на Дніпропетровщині, хлопця вбили ще 14 червня.

Передбачуваний підозрюваний встиг втекти до Новомосковська, де сховався у лісі.

5 липня, коли в нього закінчилися гроші та їжа, він побачив 59-річну жінку, яка йде лісом. Чоловік напав на неї і багато разів ударив ножем. Потім забрав у жертви прикраси та мобільний телефон. Після вбивства почав ховатися на березі річки в Дніпровському районі.

Чоловіка затримали 8 липня. Вони встановили особу вбивці. З'ясувалося, що 40-річний чоловік з 2010 року переховувався і перебував у розшуку на Житомирщині за самовільний вихід з військової частини. У Дніпрі жив під вигаданими даними та називався різними прізвищами.

За вказаними фактами слідчі відкрили два кримінальні провадження за статтями 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії та з'ясовують деталі цих злочинів.