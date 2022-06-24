Ембер Герд визнали найгарнішою жінкою в світі

Американську актрису Ембер Герд визнано найгарнішою жінкою у світі. Виявляється, її обличчя повністю відповідає правилу "золотого перетину" та має ідеальні пропорції.

Центр косметичної та пластичної хірургії обличчя у Лондоні проаналізував зовнішність знаменитих красунь. Зірка фільму "Аквамен" має максимально правильні риси обличчя. Найкрасивіша жінка у світі відповідає вимогам так званого золотого перетину, коли менша частина відноситься до більшої, як велика до всього.

Пластичні хірурги дійшли висновку, що носогубка у Ембер Герд більше 90 градусів, а кут між спинкою носа та лінією чола – в межах 30 та 40 градусів. Це еталонні пропорції.

За даними дослідників, ідеальні брови – у телезірки та бізнес-вум Кім Кардашьян, очі – у актриси Скарлетт Йоханссон, а губи – у моделі Емілі Ратаковські.

Нагадаємо, Ембер Герд – колишня дружина голлівудського актора Джонні Деппа. Їхнє сімейне життя закінчилося через рік після весілля. Екс-закохані розлучилися на негативній ноті – із шлюборозлучний процес супроводжувався гучним скандалом. Артистка звинуватила "пірата карибського моря" у побоях та сексуальному насильстві, приписувала йому зловживання алкоголем та забороненими речовинами.

Депп подав зустрічний судовий позов і нещодавно виграв його. Герд зобов'язали виплатити близько 10,4 мільйонів доларів. Ефектну блондинку дуже розчарував програш колишньому чоловікові.

Ембер після розриву з Джонні закрутила нетривалий роман із мільярдером Ілоном Маском. Кінодіва у квітні минулого року стала матір'ю, але не назвала імені батька своєї дочки Уни Пейдж.

Минулого року найкрасивішою українкою визнали екс-учасницю шоу "Холостяк" Ганну Неплях. Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2021" показала свого бойфренда.