Ембер Герд покинула кар’єру в Голлівуді після скандального програшу в суді з Джонні Деппом

Екс-дружина Джонні Деппа Ембер Герд переїхала з США в передмістя Мадрида (Іспанія) зі своєю дворічною дочкою. Це сталося майже через рік після того, як вона програла у суді своєму колишньому знаменитому обранцю та мала виплатити йому чималу суму у якості штрафу.

"Я можу повідомити, що Герд пішла з Голлівуду й непомітно переїхала в Іспанію зі своєю маленькою дочкою Уною", - сказала подруга акторки письменниця Єва Барлоу, слова якої цитує журналістка видання Daily Mail Елісон Бошофф, інформує Апостроф .

Фото: instagram.com/amberheard

"Вона розмовляє двома мовами, іспанською теж, і щаслива там, виховуючи дочку далеко від усього галасу". Я не думаю, що вона не поспішає повернутися на роботу до Голлівуду, але вона, ймовірно, повернеться, коли настане час, для правильного проекту", - також розповіла подруга Герд.

У липні минулого року Ембер виставила на продаж свою нерухомість у Юкка-Веллі, що в штаті Каліфорнія, і віддала її новим власникам за 1,1 мільйона доларів, що майже вдвічі вище за ту ціну, яку вона заплатила будинок під час купівлі.

У жовтні колишня Деппа відпочивала на Майорці, і її під час прогулянок ловили надокучливі об'єктиви папараці. Згідно чуток, які ходили тоді, на той час жінка жила в орендованому будинку на острові. Нині ж Герд оселилася за межами Мадрида.

Фото: instagram.com/amberheard

Переїзд Херд до Іспанії стався майже через рік після судового розгляду справи про наклеп. Депп подав до суду на Герд через статтю 2018 року у The Washington Post. У матеріалі акторка звинуватила колишнього чоловіка у домашньому насильстві. Джонні у відповідь заявив про те, що ця інформація не є правдивою та висунув вимогу виплатити йому 50 мільйонів доларів моральної компенсації. Під час судових слухань Депп говорив, що саме

Герд застосовувала до нього фізичну силу. У відповідь жінка подала позов на актора на 100 мільйонів доларів.

Суд закінчився у червні 2022 року: присяжні ухвалили рішення про виплату актору 10 млн доларів компенсації та 5 млн доларів штрафу за рахунок Герд. Натомість Герд присудили компенсацію в розмірі 2 млн доларів.

Герд та Депп у суді

Фото: Getty Images

Після скандалу із судом Герд практично перестала зніматись. Одними із останніх її проектів на сьогодні є "Аквамен і втрачене королівство" і стрічка "У вогні".