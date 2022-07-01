У Києві затримали росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол — СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол. Контррозвідники СБУ встановили, що громадянин РФ переховувався на території України від правоохоронців Литви, аби уникнути кримінальної відповідальності. Про це повідомила пресслужба СБУ .

Росіянина оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками.

СБУ повідомляє, що зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Але після того, як його задум провалився, чоловік утік та «заліг» у Києві, де його і затримала СБУ .

Зазначається, що зараз вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Крім того, СБУ перевіряє його можливу причетність до скоєння злочинів в Україні.