У Києві затримали росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол — СБУ

Громадянина РФ оголосили у міжнародний розшук за вчинення злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками, інформує ZN.ua.

У Києві затримали росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол — СБУ
© СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала росіянина, якого два роки розшукував Інтерпол. Контррозвідники СБУ встановили, що громадянин РФ переховувався на території України від правоохоронців Литви, аби уникнути кримінальної відповідальності. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Росіянина оголосили у міжнародний розшук за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із фінансовими оборудками.

СБУ повідомляє, що зловмисник намагався легалізуватись у Хмельницькому. Але після того, як його задум провалився, чоловік утік та «заліг» у Києві, де його і затримала СБУ.

Зазначається, що зараз вирішується питання щодо застосування до іноземця екстрадиційного арешту. Крім того, СБУ перевіряє його можливу причетність до скоєння злочинів в Україні.

Операцію затримання зловмисника провели співробітники Хмельницького управління СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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