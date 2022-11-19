СБУ в Тернополі затримала розшукуваного Інтерполом злочинця

СБУ під час спецоперації затримала в Тернополі іноземного злочинця, якого шукає Інтерпол за вчинення тяжких злочинів. Він намагався створити кримінальне угруповання на заході України з метою здійснення «нальотів» на оселі та бізнес місцевих жителів, передає пресслужба відомства.