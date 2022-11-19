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2022-11-19
СБУ в Тернополі затримала розшукуваного Інтерполом злочинця
Намагався створити кримінальне угруповання на заході України з метою здійснення «нальотів», інформує
У Тернополі затримали представника міжнародного кримінального угруповання© прес-центр СБУ
СБУ під час спецоперації затримала в Тернополі іноземного злочинця, якого шукає Інтерпол за вчинення тяжких злочинів. Він намагався створити кримінальне угруповання на заході України з метою здійснення «нальотів» на оселі та бізнес місцевих жителів,
Оксана Коваль, ZN.ua