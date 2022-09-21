У Тернополі запровадили обов'язкове носіння масок у громадських місцях
В місті зростає кількість хворих на коронавірус.
У Тернополі з 22 вересня вводять обовязкове носіння масок у громадських місцях. Таке рішення
Жителям міста з четверга потрібно носити маски у громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах.
Водії міського транспорту мають використовуючи засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори) та здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах).
Закладам освіти влада рекомендує самостійно приймати рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.
Під час Богослужінь у храмах потрібно також дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог.
В Тернопільській області стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. За минулу добу коронавірус підтвердили в 510 мешканців області. За