У Тернополі запровадили обов'язкове носіння масок у громадських місцях

У Тернополі з 22 вересня вводять обовязкове носіння масок у громадських місцях. Таке рішення прийняла Тернопільська міська рада.

Жителям міста з четверга потрібно носити маски у громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах культури і мистецтв, релігійних установах.

Водії міського транспорту мають використовуючи засоби індивідуального захисту (захисні маски, респіратори) та здійснювати перевезення пасажирів виключно в захисних масках (респіраторах).

Закладам освіти влада рекомендує самостійно приймати рішення щодо запровадження маскового режиму для дітей віком від 12 років та працівників закладу, беручи до уваги стан захворюваності.

Під час Богослужінь у храмах потрібно також дотримуватись маскового режиму та інших санітарно-протиепідемічних вимог.