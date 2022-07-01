Заборона куріння сигарет, IQOS та glo в громадських місцях: де не можна курити - інфографіка

В Україні з 11 липня буде заборонено куріння пристроїв для нагрівання тютюну у громадських місцях на рівні сигарет, електронних сигарет та кальянів.

Про це йдеться у Законі “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну”, ухваленому у грудні 2021 року, інформує Апостроф .

За порушення норм цього закону передбачено штрафи:

продаж IQOS/glo та електронних сигарет неповнолітнім - 1020 гривень штрафу (10 200 гривень штрафу за повторне порушення);

куріння електронних сигарет, IQOS/glo, кальянів у громадських місцях – 1000 гривень (10 000 гривень за повторне порушення);

куріння у кафе, барах, ресторанах (для власників закладів) – 3000 гривень (15 000 гривень за повторне порушення).

Зокрема, курити електронні сигарети заборонять в офісах, магазинах, кафе, ресторанах, на громадських зупинках, ліфтах чи під'їздах, таксі, підземних переходах та інших громадських місцях.