"Неодноразово були випадки": повістку можна анулювати, що для цього треба

В Україні продовжується мобілізація і роздача повісток, пише Politeka.net.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроект «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (№ 8419), яким строк дії воєнного стану продовжено з 19 лютого 2023 року ще на 90 днів. Крім того, парламент продовжив мобілізацію так само на 90 днів.

Але є випадки, коли повістку можуть анулювати. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center, пише Varta1.

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", - зазначив Горбач.

Отже, для того, щоб анулювати повістку, необхідно особисто з'явитися у військкомат (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №92 від 1 лютого.

Документ, зокрема, передбачає оповіщення призовників, які досягли 27 років, для їх прибуття на призовні ділянки для проведення медичного огляду.