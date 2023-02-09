"Неодноразово були випадки": повістку можна анулювати, що для цього треба

мобілізація, повістка, мобілізація в Україні

В Україні продовжується мобілізація і роздача повісток, пише Politeka.net.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроект «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» (№ 8419), яким строк дії воєнного стану продовжено з 19 лютого 2023 року ще на 90 днів. Крім того, парламент продовжив мобілізацію так само на 90 днів.

Але є випадки, коли повістку можуть анулювати. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач у Military Media Center, пише Varta1.

мобілізація в Україні, повістки

"Неодноразово були випадки, коли повістку вручали особам, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації. Такі українці повинні мати при собі відповідні документи та подати їх, щоб уникнути вручення повістки", - зазначив Горбач.

Отже, для того, щоб анулювати повістку, необхідно особисто з'явитися у військкомат (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) і надати документи, що підтверджують наявність броні або відстрочки.

мобілізація, військкомат

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №92 від 1 лютого.

Документ, зокрема, передбачає оповіщення призовників, які досягли 27 років, для їх прибуття на призовні ділянки для проведення медичного огляду.


Катерина Петренко, politeka.net





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