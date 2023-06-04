Загальна мобілізація: чи можна оскаржити дії ТЦК

Військовозобов’язані мають відстоювати свої права.

У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україні оголошена загальна мобілізація та воєнний стан. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки. Бувають випадки коли працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки порушують права військовозобов'язаних і ті хочуть оскаржити їх дії, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: чи можна оскаржити дії ТЦК
© 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка/facebook

Юристка Діана Тернова розповіла, як можна оскаржити дії працівників ТЦКСП.

Вона наголосила, що кожна особа права якої порушені може відновити та захистити їх, зокрема, шляхом оскарження. Оскільки оскарження дій є важливим механізмом захисту прав і свобод громадян у правовій системі.

Оскарження дій – це процес звернення до відповідних органів або суду з метою оскарження прийнятого рішення, скарги на вчинені дії або бездіяльність певного органу чи посадової особи, які вважаються неправомірними, несправедливими або порушують законні права та інтереси особи.

Це дає можливість особам, які вважають себе постраждалими або об’єктом неправомірних дій, звернутися до відповідних органів або суду з метою перегляду, скасування або зміни рішення, що їх стосується. Основна мета оскарження дій – забезпечення законності, справедливості та захисту прав громадян. В результаті оскарження можуть бути прийняті рішення про відновлення порушених прав, компенсацію збитків, покарання винних осіб або зміну неправомірних дій, що мали місце.

Україна має систему оскарження дій адміністративних органів, включаючи Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Оскарження дій Територіального центру може бути необхідним у випадку, коли громадянин не згоден з прийнятими рішеннями, діями або бездіяльністю цього центру.

Основні шляхи оскарження дій ТЦК та СП

  • Позасудовий порядок, шляхом подання скарг до Міністерства оборони або поданням скарг до керівника Центру комплектування та соціальної підтримки. Для того аби написати скаргу необхідно у листі зазначити контактні дані та викласти і детально описати неправомірні дії або порушення, з якими ви стикалися. Надати чіткі докази, факти та обставини, які підтверджують заявлені претензії. Додати додаткові матеріали якщо є відповідні документи, свідчення, фотографії чи будь-які інші матеріали, які підтверджують зазначені претензії.
  • Судовий порядок, шляхом звернення до адміністративного суду. Для цього необхідно підготувати позовну заяву, у якій зазначити всі необхідні дані та факти, що стосуються справи. І відповідно зазначити інші деталі, наприклад, місце та дату подій, назву адміністративного органу тощо. Та зібрати докази, які підтверджують претензії.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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