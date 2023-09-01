Відстрочка від мобілізації: які документи треба подати студенту до ТЦК

Право на неї мають студенти денної та дуальної форми навчання.

В Україні триває загальна мобілізація. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ, інформує ZN.ua .

© Depositphotos/VitalikRadko

За законом, деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації. До них відносяться і студенти денної та дуальної форми навчання.

Адвокати Ірина і Владислав Леонови пояснили , які документи треба подати студенту, щоб отримати відстрочку.

За їх словами, до ТЦК необхідно подати:

заяву про надання відстрочки;

документи, які підтверджують навчання (копія наказу про зарахування або витяг з наказу про зарахування та довідка форми Ф-20);

копію паспорту;

копію ІПН;

копію військово-облікового документу.

Юристи радять направити документи поштою рекомендованим листом з описом вкладення. Потім, після того, як ТЦК отримає лист, прийти особисто до ТЦК.