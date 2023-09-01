Відстрочка від мобілізації: які документи треба подати студенту до ТЦК

Право на неї мають студенти денної та дуальної форми навчання.

В Україні триває загальна мобілізація. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ, інформує ZN.ua.

Відстрочка від мобілізації: які документи треба подати студенту до ТЦК
© Depositphotos/VitalikRadko

За законом, деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації. До них відносяться і студенти денної та дуальної форми навчання.

Адвокати Ірина і Владислав Леонови пояснили, які документи треба подати студенту, щоб отримати відстрочку.

За їх словами, до ТЦК необхідно подати:

  • заяву про надання відстрочки;
  • документи, які підтверджують навчання (копія наказу про зарахування або витяг з наказу про зарахування та довідка форми Ф-20);
  • копію паспорту;
  • копію ІПН;
  • копію військово-облікового документу.

Юристи радять направити документи поштою рекомендованим листом з описом вкладення. Потім, після того, як ТЦК отримає лист, прийти особисто до ТЦК.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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