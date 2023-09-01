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2023-09-01
Відстрочка від мобілізації: які документи треба подати студенту до ТЦК
Право на неї мають студенти денної та дуальної форми навчання.
В Україні триває загальна мобілізація. В цей час чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ, інформує
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За законом, деякі категорії чоловіків мають право на відстрочку від мобілізації. До них відносяться і студенти денної та дуальної форми навчання.
Адвокати Ірина і Владислав Леонови
За їх словами, до ТЦК необхідно подати:
- заяву про надання відстрочки;
- документи, які підтверджують навчання (копія наказу про зарахування або витяг з наказу про зарахування та довідка форми Ф-20);
- копію паспорту;
- копію ІПН;
- копію військово-облікового документу.
Юристи радять направити документи поштою рекомендованим листом з описом вкладення. Потім, після того, як ТЦК отримає лист, прийти особисто до ТЦК.
Аліса Ігітян, ZN.ua