У Києві голова ВЛК підроблював документи ухилянтам
За зняття з військового обліку за рішенням ВЛК чоловіки платили по 3 тис. доларів.
У Києві затримали голову військово-лікарської комісії одного із районів столиці. Чоловік за три тисячі доларів оформлював клієнтам документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я. Про це повідомляє
За даними Київської міської прокуратури у начальника в ході проведення санкціонованих обшуків на робочому місці було виявлено 35 тис. доларів США, а за адресою проживання ще 55 тис. Походження коштів встановлюється.
Підозрюваного затримали після отримання 3 тис. доларів за надання тимчасового посвідчення про непридатність до військової служби та довідки про виключення з військового обліку. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та вирішується питання про арешт майна.
Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення інших осіб, які брали участь у схемі з оформлення документів щодо непридатності до служби.