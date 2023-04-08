У Києві голова ВЛК підроблював документи ухилянтам

За зняття з військового обліку за рішенням ВЛК чоловіки платили по 3 тис. доларів.

У Києві затримали голову військово-лікарської комісії одного із районів столиці. Чоловік за три тисячі доларів оформлював клієнтам документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує ZN.ua.

У Києві голова ВЛК підроблював документи ухилянтам
© sbu.gov.ua

За даними Київської міської прокуратури у начальника в ході проведення санкціонованих обшуків на робочому місці було виявлено 35 тис. доларів США, а за адресою проживання ще 55 тис. Походження коштів встановлюється.

Підозрюваного затримали після отримання 3 тис. доларів за надання тимчасового посвідчення про непридатність до військової служби та довідки про виключення з військового обліку. Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та вирішується питання про арешт майна.

Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення інших осіб, які брали участь у схемі з оформлення документів щодо непридатності до служби.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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