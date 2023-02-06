Правила нарахування балів у мультипредметному тестуванні: що треба знати випускникам

Українські школярі складатимуть НМТ замість ЗНО.

Через віськове вторгнення РФ в Україні вступна кампанія зазнала змін. Так, у 2023 році випускники середніх шкіл будуть складати національний мультипредметний тест (НМТ). Цього року у блоках з української мови, математики, історії України, біології, хімії, фізики та іноземної (англійської, німецької, французької, іспанської) мови будуть використані вісім типів тестових завдань. Портал Освіта.ua повідомив, які критерії підрахунку балів та оцінювання будуть застосовувати у НМТ.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Такі завдання складаються з основи (умови завдання) та чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ вибрав і позначив відповідь.

1 бал буде зарахований, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді використовуються в усіх трьох блоках мультитесту – як обов’язкових (з української мови та математики), так і в предметному блоці на вибір.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

Ці завдання складаються з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3 або від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці відповідей.

Учасник тестування отримує 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»), тобто може набрати максимум 3 або 4 бали за таке завдання залежно від предметного блоку. 0 балів буде зараховано за будь-яку «логічну пару», якщо відповідь є неправильною, зроблено більше однієї позначки в рядку та / або колонці чи відповіді на завдання не надано.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 3, використовуються в блоці тесту з математики та хімії.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 4, використовуються у НМТ у блоках з української мови, історії України, біології, фізики.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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