Правила нарахування балів у мультипредметному тестуванні: що треба знати випускникам

Через віськове вторгнення РФ в Україні вступна кампанія зазнала змін. Так, у 2023 році випускники середніх шкіл будуть складати національний мультипредметний тест (НМТ). Цього року у блоках з української мови, математики, історії України, біології, хімії, фізики та іноземної (англійської, німецької, французької, іспанської) мови будуть використані вісім типів тестових завдань. Портал Освіта.ua повідомив , які критерії підрахунку балів та оцінювання будуть застосовувати у НМТ.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Такі завдання складаються з основи (умови завдання) та чотирьох або п’яти варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ вибрав і позначив відповідь.

1 бал буде зарахований, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді використовуються в усіх трьох блоках мультитесту – як обов’язкових (з української мови та математики), так і в предметному блоці на вибір.

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)

Ці завдання складаються з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами.

Завдання вважається виконаним, якщо учасник НМТ зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 3 або від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці відповідей.

Учасник тестування отримує 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»), тобто може набрати максимум 3 або 4 бали за таке завдання залежно від предметного блоку. 0 балів буде зараховано за будь-яку «логічну пару», якщо відповідь є неправильною, зроблено більше однієї позначки в рядку та / або колонці чи відповіді на завдання не надано.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 3, використовуються в блоці тесту з математики та хімії.

Завдання з інформацією, позначеною цифрами від 1 до 4, використовуються у НМТ у блоках з української мови, історії України, біології, фізики.