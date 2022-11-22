Обиратиме весь світ: на "Євробаченні" кардинально змінили правила голосування

Організатори масштабного пісенного конкурсу "Євробачення", який у 2023 році пройде у Ліверпулі від імені України, кардинально змінили правила голосування. Тепер віддати свій голос за улюбленого артиста зможуть всі країни світу, а не лише ті, які беруть участь у заході.

Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці конкурсу в Instagram. Після внесених змін саме глядачі будуть вирішувати, які країни пройдуть у фінал, не враховуючи Велику Британію, Францію, Німеччину та Іспанію, оскільки це країни-засновники і вони автоматично проходять у фінал. Оцінки журі враховуватимуть тільки під час вибору переможця у гранд-фіналі.

Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Глядачі з країн-учасниць зможуть проголосувати за допомогою СМС або за допомогою додатка "Євробачення". Ті ж, хто мешкає в країнах, що не беруть участі в конкурсі, зможуть проголосувати через захищену онлайн-платформу, попередньо пройшовши реєстрацію за допомогою кредитної картки банку своєї країни.

"Дозвіл голосувати країнам, які не беруть участь у конкурсі, має відбити "глобальний вплив події. Кожен, хто дивиться шоу, де б він не жив, може віддати свій голос за свої улюблені пісні", - прокоментував ситуацію Мартін Естердаль, виконавчий директор конкурсу.

Фото: instagram.com/eurovision

Нагадаємо, два півфінали проведуть 9-го та 11 травня, а фінал конкурсу заплановано на 13 травня. Участь у півфіналах візьмуть представники 31 країни. У кожному півфіналі оберуть по 10 фіналістів. Вони виступлять у фіналі конкурсу разом з учасником з України та представниками "великої п'ятірки" (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція).


Любов Блажко, Апостроф





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