Cолістка "KAZKA" Зарицька знайшла своє місце сили в Україні: "Іноді треба перевантажитися..."

Олександра Зарицька

Крім того, солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька продемонструвала стильне вбрання, в якому прогулялася.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка та солістка гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, зізналася, що трохи втомилася від постійного тривожного стану.

Тому вирішила поїхати у своє місце сили і показала його на своїй сторінці у Instagram-stories .

Зокрема, артистка вирушила до українських гор. У Карпатах справді є відпочинок на будь-який смак та бюджет. Тут туристи можуть поселитися в чанах серед гір, випробувати витривалість у походах на вершини, а також отримати дозу адреналіну.

"Кожній людині іноді потрібно перевантажитися. Не варто нехтувати цим, влаштуйте собі кілька днів відпочинку та біжіть у гори", - порадила Олександра Зарицька .

Співачка показала чудові краєвиди з високими ялинками, посипаними жовтими листочками дороги і, звичайно ж, гори - наші українські гори, які є місцем сили солістки гурту "KAZKA".

"Яка у нас живописна та перехоплююча подих країна. Покажу вам сьогодні, куди я сьогодні біжу, коли немає моральних сил, де за пару днів набираєшся сил і готовий далі боротися. Серед гірських вершин ми знайшли своє місце сили", - зізналася Олександра Зарицька .

Крім того, вона продемонструвала стильне вбрання, в якому прогулялася. Так, співачка покрасувалася у светрі яскравого рожевого кольору у стилі оверсайз. Образ доповнила міді-спідниця у горошок та чорні сапоги.


Александра Павленко, politeka.net





Интересные новости
"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну
"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні"Міс Україна Всесвіт 2022" Вікторія Апанасенко без макіяжу показала, як ховається під час тривоги у ванні
Jerry Heil несподівано з'явилася після довгої відсутності: "За правду..."Jerry Heil несподівано з'явилася після довгої відсутності: "За правду..."
Кондратюк скривився при згадці про Тіну Кароль, зробивши зізнання: "Така інтонація..."Кондратюк скривився при згадці про Тіну Кароль, зробивши зізнання: "Така інтонація..."
У звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадриУ звільненого Героя оборони "Азовсталі" поповнення у сім'ї: зворушливі кадри
Блок рекламы


Похожие новости
Українців закликали запастися водою: "Містам треба підготуватися..."Українців закликали запастися водою: "Містам треба підготуватися..."
"Іншого виходу у нас немає": Квіткова з "Холостяка" знайшла правильні слова, щоб підтримати українців"Іншого виходу у нас немає": Квіткова з "Холостяка" знайшла правильні слова, щоб підтримати українців
Зірка "Кріпосної" Денисенко зізналася, що тримає її в Україні поки багато акторів за кордоном: "Єдина перешкода..."Зірка "Кріпосної" Денисенко зізналася, що тримає її в Україні поки багато акторів за кордоном: "Єдина перешкода..."
"Не побоялася і зробила": Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла про своє нове дітище"Не побоялася і зробила": Гвоздьова з "Танців з зірками" розповіла про своє нове дітище
Відомий співак розкрив, як Олег Винник допомогає Україні і де він зараз: "Передав йому мої вибачення"Відомий співак розкрив, як Олег Винник допомогає Україні і де він зараз: "Передав йому мої вибачення"
Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."Українська дівчина Бонда Куриленко розповіла про найважливіший день у своєму житті: "Кохання всього мого життя..."
Андрій Данилко у вишиванці показав, з ким святкував своє 49-річчяАндрій Данилко у вишиванці показав, з ким святкував своє 49-річчя
Сиділа під школою: Оля Цибульска розповіла, як віддала сина навчатися офлайн в УкраїніСиділа під школою: Оля Цибульска розповіла, як віддала сина навчатися офлайн в Україні
Голлівудська зірка закликала не забувати про війну в Україні: "Це гірка правда часу..."Голлівудська зірка закликала не забувати про війну в Україні: "Це гірка правда часу..."
Модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка: "До зустрічі в Україні"Модель Даша Хлистун зачарувала кадром дочки, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка: "До зустрічі в Україні"
Последние новости
Подгружаем последние новости