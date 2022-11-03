Глущенко з "Дизель шоу" вийшла на зв'язок і зізналася, де пропадала тривалий час: "Але треба ж..."

Яна Глущенко

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко не з'являлася в останніх випусках проекту та надовго зникла з соцмереж.

На своїй сторінці в Instagram артистка вперше за тривалий час вийшла на зв'язок та вирішила поспілкуватися з шанувальниками. По-перше, Глущенко зізналася, що в неї просто не було сил на соцмережі.

"Нікуди я не зникала. Просто не було морального ресурсу щось писати чи постити. Але треба ж щось вже з собою робити та починати спілкуватися з людьми", — пише Яна.

Українці помітили, що зірка не брала участі в останніх випусках "Дизель шоу" та запитали, чому так сталося. На це актриса не змогла прямо відповісти та пообіцяла присвятити цій темі цілий пост.

Коли артистку попросили показати її улюблене фото, вона опублікувала зворушливий сімейний кадр, на якому позує разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером та концертним директором "Дизель шоу" Олегом Збаращуком та їхнім сином.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Глущенко із сином Тамерланом виїхала за кордон. Тоді вона похапцем збиралася, взявши з собою лише маленьку валізу, в яку поклала кілька речей сина, усі речі їй передавали вже пізніше. Наразі Яна залишається за кордоном та вже тривалий час не бачила вживу свого коханого.


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"
Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фотоДженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото
"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото"Просто вогонь": Саніна з The Hardkiss захопила образом у синьо-жовтих тонах, фото
Меган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віруМеган Фокс захейтіли в мережі за костюм нескромної черниці на Хелловін, що принижує жінок і віру
"Пермакриза": словник Collins назвав слово року"Пермакриза": словник Collins назвав слово року
Блок рекламы


Похожие новости
Бен Аффлек підтримав Україну і поспілкувався з Єрмаком - на зв’язок вийшла і Джей ЛоБен Аффлек підтримав Україну і поспілкувався з Єрмаком - на зв’язок вийшла і Джей Ло
Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"Блондинка з "Жіночого кварталу" вийшла з декрету, вразивши виглядом: "Нарешті я в строю"
Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук чесно зізналася, про що шкодує після 24 лютого: "Мені соромно, що..."Дружина продюсера "Квартал 95" Саліванчук чесно зізналася, про що шкодує після 24 лютого: "Мені соромно, що..."
Ганна Трінчер чесно зізналася, чи взяла прізвище чоловіка: "Ох..."Ганна Трінчер чесно зізналася, чи взяла прізвище чоловіка: "Ох..."
Трагедія в "Дизель шоу", Яна Глущенко емоційно згадала про смерть колеги: "Дуже сумуємо..."Трагедія в "Дизель шоу", Яна Глущенко емоційно згадала про смерть колеги: "Дуже сумуємо..."
Зірка "Папіка" Петрожицька зізналася, яку роль хотіла б зіграти: "Не секрет..."Зірка "Папіка" Петрожицька зізналася, яку роль хотіла б зіграти: "Не секрет..."
Джулія Робертс вийшла у світ у брюках Adidas та на шпильціДжулія Робертс вийшла у світ у брюках Adidas та на шпильці
Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."Єфросиніна зізналася, чому Монатик довго відмовлявся скласти її "іспит" на відвертість: "Зв'язано з..."
Cолістка "KAZKA" Зарицька знайшла своє місце сили в Україні: "Іноді треба перевантажитися..."Cолістка "KAZKA" Зарицька знайшла своє місце сили в Україні: "Іноді треба перевантажитися..."
Українців закликали запастися водою: "Містам треба підготуватися..."Українців закликали запастися водою: "Містам треба підготуватися..."
Последние новости
Подгружаем последние новости