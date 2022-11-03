Глущенко з "Дизель шоу" вийшла на зв'язок і зізналася, де пропадала тривалий час: "Але треба ж..."

Актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко не з'являлася в останніх випусках проекту та надовго зникла з соцмереж.

На своїй сторінці в Instagram артистка вперше за тривалий час вийшла на зв'язок та вирішила поспілкуватися з шанувальниками. По-перше, Глущенко зізналася, що в неї просто не було сил на соцмережі.

"Нікуди я не зникала. Просто не було морального ресурсу щось писати чи постити. Але треба ж щось вже з собою робити та починати спілкуватися з людьми", — пише Яна.

Українці помітили, що зірка не брала участі в останніх випусках "Дизель шоу" та запитали, чому так сталося. На це актриса не змогла прямо відповісти та пообіцяла присвятити цій темі цілий пост.

Коли артистку попросили показати її улюблене фото, вона опублікувала зворушливий сімейний кадр, на якому позує разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером та концертним директором "Дизель шоу" Олегом Збаращуком та їхнім сином.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Глущенко із сином Тамерланом виїхала за кордон. Тоді вона похапцем збиралася, взявши з собою лише маленьку валізу, в яку поклала кілька речей сина, усі речі їй передавали вже пізніше. Наразі Яна залишається за кордоном та вже тривалий час не бачила вживу свого коханого.