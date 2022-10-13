Українців закликали запастися водою: "Містам треба підготуватися..."

Українським містам варто завчасно підготуватися до можливих перебоїв з водою через обстріли росіян.

Про це заявив президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький, передає Укрінформ.

На його думку, "ризики завжди є, тому що водозабори – це також критична інфраструктура", а ворог розуміє її важливість.

«Містам треба підготуватися до можливих відключень об’єктів водопостачання і розробити дієві заходи у вирішенні питання забезпечення мешканців міст водою», - сказав Новицький.

За підрахунками Асоціації, у містах із населенням до 400 тис. осіб об’єктам водної інфраструктури достатньо генераторів, аби забезпечити подачу води в мережу. Однак у більших містах ситуація складніша, потрібно розробляти інші заходи, які б забезпечили споживачів водою.