Українців закликали запастися водою: "Містам треба підготуватися..."

отключение воды

Українським містам варто завчасно підготуватися до можливих перебоїв з водою через обстріли росіян.

Про це заявив президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький, передає Укрінформ.

На його думку, "ризики завжди є, тому що водозабори – це також критична інфраструктура", а ворог розуміє її важливість.

отключение воды, толпа у колонки

«Містам треба підготуватися до можливих відключень об’єктів водопостачання і розробити дієві заходи у вирішенні питання забезпечення мешканців міст водою», - сказав Новицький.

За підрахунками Асоціації, у містах із населенням до 400 тис. осіб об’єктам водної інфраструктури достатньо генераторів, аби забезпечити подачу води в мережу. Однак у більших містах ситуація складніша, потрібно розробляти інші заходи, які б забезпечили споживачів водою.

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Алексей Ионов, politeka.net





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