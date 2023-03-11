Мобілізація в Україні: чи може військовозобов’язаний попросити пред’явити документи представника ТЦК

Через військову агресію Росії в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Перед отриманням повістки військовозобов'язаний може попросити уповноважену особу пред'явити документи, щоб переконатися, що вона має право вручати повістки. Про це розповіли експерти "Безоплатної правової допомоги" на власній Facebook-сторінці.