Домашні улюбленці: які документи потрібні для вивозу тварин за кордон

Через військове вторгнення РФ багато українців були змушені виїхати за кордон. Люди часто беруть з собою домашніх улюбленців, але для них потрібні певні документи, оскільки правила спрощеного виїзду для тварин скасували. Працівники Львівської митниці та власній Facebook-сторінці розповіли , які документи та щеплення повинна мати тварина для виїзду за кордон.

Чи треба декларувати домашніх тварин

Домашні тварини, які тимчасово вивозяться за межі митної території України, підлягають письмовому декларуванню.

Декларування здійснюється з використанням митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних із провадженням підприємницької діяльності.

Митна декларація зберігається на весь період тимчасового виїзду і пред'являється митним органам під час повернення громадянина.

Також домашні тварини під час переміщення через державний кордон мають проходити ветеринарно-санітарний контроль.