Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку за кордоном
Юрист пояснив, чи це можливо.
На початку 2023 року в Україні затвердили нові правила військового обліку в Україні. Кабмін опублікував текст постанови
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак
Він нагадав, що за новим порядком покладено ряд обов’язків на дипломатичні установи України, а саме:
- інформування громадян призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;
- сприяння повернення військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);
- повідомлення у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним РТЦ та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;
- ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.
Юрист підкреслив, що представники дипломатичних установ, згідно чинного законодавства не вправі видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном.
«Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном», – пояснив він.