Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку за кордоном

Юрист пояснив, чи це можливо.

На початку 2023 року в Україні затвердили нові правила військового обліку в Україні. Кабмін опублікував текст постанови №?1487, якою затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, інформує ZN.ua.

Загальна мобілізація: чи можуть вручити повістку за кордоном
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Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів «24 каналу», чи можуть після прийнятих змін українці, які перебувають за кордоном, отримати повістку.

Він нагадав, що за новим порядком покладено ряд обов’язків на дипломатичні установи України, а саме:

  • інформування громадян призовного віку, які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;
  • сприяння повернення військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);
  • повідомлення у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним РТЦ та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;
  • ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Юрист підкреслив, що представники дипломатичних установ, згідно чинного законодавства не вправі видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном.

«Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном», – пояснив він.


Аліса Ігітян, ZN.ua





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