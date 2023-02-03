У 2022 злоякісні новоутворення виявили у понад 219 тис. українців: які послуги можна отримати безкоштовно з підозрою чи підтвердженим онкодіагнозом

Минулого року лікарі первинної ланки допомогли виявити злоякісні новоутворення у понад 219 тис. українців, повідомили в Національній службі здоров’я України. Там пояснили, які медичні послуги може отримати людина з підозрою на онкозахворювання та зі встановленим діагнозом.

Зазначається, що програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією – від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги. При цьому першим, хто вчасно допоможе виявити ознаки захворювання, є сімейний лікар. Він може виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження.

«Торік лікарі первинної медичної допомогли виявити злоякісні новоутворення у 219 259 українців. Також лікарі первинки створили направлення на консультацію до онколога для 342 352 пацієнтів та 11 839 до онколога дитячого», – зазначили в НСЗУ.

За словами очільниці Нацслужби здоров’я Наталії Гусак, цьогоріч лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн та майже 525,5 на раннє виявлення.

В НСЗУ зазначили, що обов’язковою умовою для отримання спецдопомоги при онкозахворюванні є електронне направлення.

«Пацієнт може обирати заклад, де отримувати послуги, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Внутрішні переселенці можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу в будь-якому куточку країни», – зазначили в НСЗУ.

В Україні людина з підозрою на онкозахворювання або зі вже встановленим діагнозом може безкоштовно отримати низку медичних послуг.

Діагностика

Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології:

мамографію;

цистоскопію;

гістероскопію;

бронхоскопію;

колоноскопію

гастроскопію.

Після 40 років регулярно рекомендують проходити мамографію та колоноскопію. Тим, кому за 50 варто регулярно проходити інші перелічені обстеження.

«Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження. Інструментальні дослідження включають МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням. А також - УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження сцинтиграфію та ін.», – зазначили в НСЗУ.

Зробити аналізи або обстеження можна в спеціалізованих онкозакладах, або у багатопрофільних клінічних лікарнях. Адреси таких закладів можна дізнатися за номером контакт центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда на сайті НСЗУ «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

Хімієтерапія та радіологічне лікування

Людина, у якої підтвердили онкологічне захворювання має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає:

лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ тощо);

ліки;

інтенсивну терапію;

кисневу підтримку;

знеболення.

При радіологічному лікуванні пацієнт отримує:

променеву терапію;

забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії та витратними матеріалами;

супровідну медикаментозну терапію.

«Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кіберніж, проведення променевої терапії з цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу… Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно також безоплатне і покривається пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження», – додали в НСЗУ.