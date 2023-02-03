У 2022 злоякісні новоутворення виявили у понад 219 тис. українців: які послуги можна отримати безкоштовно з підозрою чи підтвердженим онкодіагнозом
В НСЗУ повідомили, що цього року на лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн, інформує
Минулого року лікарі первинної ланки допомогли виявити злоякісні новоутворення у понад 219 тис. українців,
Зазначається, що програма медичних гарантій покриває усі види медичної допомоги для пацієнтів з онкологією – від діагностики до лікування та реабілітації й паліативної допомоги. При цьому першим, хто вчасно допоможе виявити ознаки захворювання, є сімейний лікар. Він може виписати направлення на необхідні аналізи та інструментальні дослідження.
«Торік лікарі первинної медичної допомогли виявити злоякісні новоутворення у 219 259 українців. Також лікарі первинки створили направлення на консультацію до онколога для 342 352 пацієнтів та 11 839 до онколога дитячого», – зазначили в НСЗУ.
За словами очільниці Нацслужби здоров’я Наталії Гусак, цьогоріч лікування онкозахворювань передбачено понад 6,5 млрд грн та майже 525,5 на раннє виявлення.
В НСЗУ зазначили, що обов’язковою умовою для отримання спецдопомоги при онкозахворюванні є електронне направлення.
«Пацієнт може обирати заклад, де отримувати послуги, незалежно від реєстрації чи фактичного перебування. Внутрішні переселенці можуть розраховувати на безоплатну медичну допомогу в будь-якому куточку країни», – зазначили в НСЗУ.
В Україні людина з підозрою на онкозахворювання або зі вже встановленим діагнозом може безкоштовно отримати низку медичних послуг.
Діагностика
Безоплатними за направленням є шість досліджень для раннього виявлення онкології:
- мамографію;
- цистоскопію;
- гістероскопію;
- бронхоскопію;
- колоноскопію
- гастроскопію.
Після 40 років регулярно рекомендують проходити мамографію та колоноскопію. Тим, кому за 50 варто регулярно проходити інші перелічені обстеження.
«Пацієнт з підозрою на онкологію має право на безоплатну діагностику в амбулаторних і стаціонарних умовах. Це лабораторні аналізи (аналіз крові, спинномозкової рідини тощо) та інструментальні дослідження. Інструментальні дослідження включають МРТ і КТ, зокрема з внутрішньовенним контрастуванням. А також - УЗД, рентген-дослідження, ендоскопічні дослідження сцинтиграфію та ін.», – зазначили в НСЗУ.
Зробити аналізи або обстеження можна в спеціалізованих онкозакладах, або у багатопрофільних клінічних лікарнях. Адреси таких закладів можна дізнатися за номером контакт центру НСЗУ 16-77. Або за допомогою дашборда на
Хімієтерапія та радіологічне лікування
Людина, у якої підтвердили онкологічне захворювання має право на безоплатне лікування в амбулаторних або стаціонарних умовах. Лікування включає:
- лабораторні та інструментальні дослідження (наприклад, МРТ і КТ тощо);
- ліки;
- інтенсивну терапію;
- кисневу підтримку;
- знеболення.
При радіологічному лікуванні пацієнт отримує:
- променеву терапію;
- забезпечення медичними виробами для проведення радіотерапії та витратними матеріалами;
- супровідну медикаментозну терапію.
«Якщо у медзакладі є лінійний прискорювач, гамма-ніж або кіберніж, проведення променевої терапії з цим обладнанням також включено в безоплатну допомогу… Якщо пацієнту необхідне хірургічне втручання – воно також безоплатне і покривається пакетом «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». В безоплатну допомогу включена анестезія, всі витратні матеріали та обстеження», – додали в НСЗУ.