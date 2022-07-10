З 11 липня електронні цигарки та кальяни заборонено курити в громадських місцях: деталі і штрафи

Починаючи з 11 липня 2022 року набувають чинності зміни до статті 13 Закону України «Щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму».

Для українців це означає заборону куріння в громадських місцях так званих «тютюнових виробів електричного нагрівання». В Україні вони відомі під марками IQOS, glo та інші. Заборонять також різного роду трав’яні сигарети, кальяни і все що з ними пов’язано, наприклад, попільнички.

Згідно нововведень, з 11 липня буде заборонено:

відводити місця для куріння у приміщеннях підприємств та установ усіх форм власності;

використовувати пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, трав'яні вироби для куріння, тютюнові вироби, кальяни, електронні сигарети, предмети, пов'язані з їх вживанням (наприклад, попільнички) у громадських установах.

Місця де не можна курити:

ліфти і таксофони;

приміщення та на території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

приміщення та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

приміщеннях гуртожитків;

дитячі майданчиках;

місця загального користування житлових будинків;

підземні переходах;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

вокзалі та станції;

зупинки громадського транспорту.

Штрафи за порушення заборони на куріння для громадян

За куріння тютюнових виробів у громадських місцях українцям загрожує штраф у розмірі 51–170 грн. У разі повторного за рік порушення – 170–340 грн.

Штрафи за порушення заборони на куріння для установ

Звичайні організації (крім закладів ресторанів) можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Якщо протягом року знову порушать закон – 10 000 грн.

Для ресторанів це 3000 грн, а у разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.