З 11 липня електронні цигарки та кальяни заборонено курити в громадських місцях: деталі і штрафи

Штраф можна отримати навіть за використання попільнички

З 11 липня електронні цигарки та кальяни заборонено курити в громадських місцях: деталі і штрафи
Заборона куріння
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Починаючи з 11 липня 2022 року набувають чинності зміни до статті 13 Закону України «Щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму».

Для українців це означає заборону куріння в громадських місцях так званих «тютюнових виробів електричного нагрівання». В Україні вони відомі під марками IQOS, glo та інші. Заборонять також різного роду трав’яні сигарети, кальяни і все що з ними пов’язано, наприклад, попільнички.

Згідно нововведень, з 11 липня буде заборонено:

  • відводити місця для куріння у приміщеннях підприємств та установ усіх форм власності;
  • використовувати пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, трав'яні вироби для куріння, тютюнові вироби, кальяни, електронні сигарети, предмети, пов'язані з їх вживанням (наприклад, попільнички) у громадських установах.

Місця де не можна курити:

  • ліфти і таксофони;
  • приміщення та на території закладів охорони здоров’я;
  • приміщення та території навчальних закладів;
  • приміщення та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
  • приміщення закладів ресторанного господарства;
  • приміщення об’єктів культурного призначення;
  • приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
  • приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
  • приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
  • приміщеннях гуртожитків;
  • дитячі майданчиках;
  • місця загального користування житлових будинків;
  • підземні переходах;
  • транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
  • вокзалі та станції;
  • зупинки громадського транспорту.

Штрафи за порушення заборони на куріння для громадян

За куріння тютюнових виробів у громадських місцях українцям загрожує штраф у розмірі 51–170 грн. У разі повторного за рік порушення – 170–340 грн.

Штрафи за порушення заборони на куріння для установ

Звичайні організації (крім закладів ресторанів) можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Якщо протягом року знову порушать закон – 10 000 грн.

Для ресторанів це 3000 грн, а у разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.


Артем Руденко, ZN.ua





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