З 11 липня електронні цигарки та кальяни заборонено курити в громадських місцях: деталі і штрафи
Штраф можна отримати навіть за використання попільнички
Починаючи з 11 липня 2022 року набувають чинності зміни до статті 13 Закону України «Щодо захисту населення від шкоди вторинного тютюнового диму».
Для українців це означає заборону куріння в громадських місцях так званих «тютюнових виробів електричного нагрівання». В Україні вони відомі під марками IQOS, glo та інші. Заборонять також різного роду трав’яні сигарети, кальяни і все що з ними пов’язано, наприклад, попільнички.
Згідно нововведень, з 11 липня буде заборонено:
- відводити місця для куріння у приміщеннях підприємств та установ усіх форм власності;
- використовувати пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, трав'яні вироби для куріння, тютюнові вироби, кальяни, електронні сигарети, предмети, пов'язані з їх вживанням (наприклад, попільнички) у громадських установах.
Місця де не можна курити:
- ліфти і таксофони;
- приміщення та на території закладів охорони здоров’я;
- приміщення та території навчальних закладів;
- приміщення та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- приміщення закладів ресторанного господарства;
- приміщення об’єктів культурного призначення;
- приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- приміщення готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- приміщеннях гуртожитків;
- дитячі майданчиках;
- місця загального користування житлових будинків;
- підземні переходах;
- транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
- вокзалі та станції;
- зупинки громадського транспорту.
Штрафи за порушення заборони на куріння для громадян
За куріння тютюнових виробів у громадських місцях українцям загрожує штраф у розмірі 51–170 грн. У разі повторного за рік порушення – 170–340 грн.
Штрафи за порушення заборони на куріння для установ
Звичайні організації (крім закладів ресторанів) можуть отримати штраф у розмірі 1000 грн. Якщо протягом року знову порушать закон – 10 000 грн.
Для ресторанів це 3000 грн, а у разі повторного порушення протягом року – 15 000 грн.